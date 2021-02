Mass Effect Andromeda: Alien-Rassen und Inhalte aufgrund des Budgets gestrichen

"Mass Effect Andromeda" erschien unter anderem für die PS4.

Bekanntermaßen konnte das im März 2017 veröffentlichte Action-Rollenspiel „Mass Effect: Andromeda“ weder die Erwartungen der Spieler noch die internen Absatzprognosen erfüllen.

In einem aktuellen Interview blickten ehemalige Mitarbeiter von BioWare noch einmal auf die Arbeiten an „Mass Effect: Andromeda“ zurück. Darunter Ex-BioWare-Autor Chris Hepler, der im Gespräch mit The Gamer einräumte, dass die Entwickler seinerzeit nicht alle geplanten Inhalte im Spiel unterbringen konnten. Beispielsweise sollten ursprünglich fünf bis sechs neue Alien-Rassen den Weg in „Mass Effect: Andromeda“ finden.

Nicht alle Ideen konnten umgesetzt werden

Ein Vorhaben, das aufgrund budgettechnischer Vorgaben jedoch nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. Selbiges gilt für weitere Spielmechaniken und Inhalte, die die „Mass Effect“-Reihe in der Vergangenheit auszeichneten. „Ganz zu schweigen davon, dass wir nicht einmal alle Rassen der Milchstraße einbeziehen konnten. Und wir konnten Sie nicht durch die Galaxie reisen lassen. Dies bedeutete, dass wir die Geschichte um einige ziemlich krasse anorganische Einschränkungen herum entwickeln mussten“, so Helper.

„Du hast also nicht nur etwas bekommen, das sich viel kleiner anfühlte (und war) als das, was du vorher bekommen hast. Fast jeder, der das Spiel spielt, hatte wahrscheinlich etwas, das er an Mass Effect wirklich mochte, das einfach nicht vorhanden war“, heißt es weiter.

Helper abschließend: „Wir haben an einem Prozess für die Rassen der Milchstraße gearbeitet, um zu lernen, wie man überhaupt mit den neuen außerirdischen Arten kommuniziert. Wir entwickelten mehrere zusätzliche Arten für die neue Galaxie sowie verschiedene Handlungsstränge, warum die Expedition durchgeführt wurde. Der größte Teil dieser Vorentwicklungsarbeit wurde jedoch nicht genutzt.“

„Mass Effect: Andromeda“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: The Gamer

