Mittelerde Mordors Schatten: Patentantrag für das Nemesis-System genehmigt

Aktuellen Berichten zufolge wurde Warner Bros. Interactives Patentantrag für das Nemesis-System von "Mittlerde: Mordors Schatten" genehmigt. Daher sollten wir wohl nicht damit rechnen, dass das System zukünftig in dieser Form in anderen Spielen auftaucht.

Warner Bros. Interactive patentierte das Nemesis-System von "Mittelerde: Mordors Schatten".

Zu den interessantesten Features von „Mittlerde: Mordors Schatten“ beziehungsweise „Mittelerde: Schatten des Krieges“ gehörte sicherlich das Nemesis-System, das spielerisch für frischen Wind sorgte.

Mit dem Nemesis-System wurde es den Spielern ermöglicht, sich eigene NPCs beziehungsweise Feinde zu erschaffen und bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf ihren Werdegang zu nehmen. Nachdem über längere Zeit die Frage im Raum stand, warum das System nicht von anderen Entwicklern übernommen wurde, erreichte uns Ende des vergangenen Monats die Meldung, dass sich Warner Bros. Interactive dazu entschlossen haben soll, die dem Nemesis-System zugrunde liegende Technologie zu patentieren.

Technologie bis 2035 rechtlich geschützt

Wie IGN berichtet, soll es Warner Bros. Interactive nach mehreren gescheiterten Versuchen nun gelungen sein, sich die Technik zu patentieren. Das entsprechende Patent tritt demnach am 23. Februar 2021 in Kraft und sichert Warner Bros. Interactive bis zum Jahr 2035 die Rechte am Nemesis-System beziehungsweise der verwendeten Technologie.

Dies bedeutet in der Praxis, dass der US-Publisher die vollen Rechte an dem System und seinen Funktionen besitzt. Oder anders ausgedrückt: Andere Entwicklerstudios und Publisher sind ab dem 23. Februar 2021 nicht mehr in der Lage, das System auf legale Art und Weise zu nutzen beziehungsweise zu übernehmen.

Denkbar wäre allerdings, dass Warner Bros. Interactive das Nemesis-System an externe Studios lizenziert.

