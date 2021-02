UK-Charts: Nintendos Switch dominiert die britischen Software-Charts

Nintendos Switch feiert weiter Erfolge.

Passend zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die wie gehabt von GfK Chart-Track erhoben wurden.

So viel vorweg: An der Spitze der Charts hat sich nichts getan. Genau wie es bereits in der Vorwoche der Fall war, sind auf den ersten beiden Plätzen auch in dieser Woche zwei Dauerbrenner für Switch zu finden. Den Spitzenplatz sicherte sich die Lebens-Simulation „Animal Crossing: New Horizons“ vor dem Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“. Abgerundet werden die Top 3 vom First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aus dem Hause Treyarch.

Während der Fitness-Titel „Ring Fit Adventures“ drei Plätze nach oben kletterte und sich den vierten Rang der britischen Software-Charts sicherte, rundet die Switch-Version von „Minecraft“ eine weitere erfolgreiche Woche für Nintendos System ab.

Ebenfalls wieder in den Charts zu finden, waren in der vergangenen Woche zudem „GTA 5“ und „FIFA 21“. Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK: Die Software-Charts der Woche in der Übersicht

1. (2.) Animal Crossing: New Horizons

2. (2.) Mario Kart 8: Deluxe

3. (3.) Call of Duty: Black Ops Cold War

4. (7.) Ring Fit Adventure

5. (6.) Minecraft (Switch)

6. (4.) Grand Theft Auto 5

8. (7.) Just Dance 2021

8. (10.) FIFA 21

9. (9.) Super Mario 3D All-Stars

12. (10) Assassin’s Creed Valhalla

Quelle: GamesIndustry

