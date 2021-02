Anthem: Vor dem endgültigen Aus? Entscheidung soll diese Woche fallen

Könnte sich in dieser Woche das weitere Schicksal von BioWares Loot-Shooter "Anthem" entscheiden? Mehreren internen Quellen zufolge soll Electronic Arts in den nächsten Tagen darüber beraten, ob der Titel weiter unterstützt oder komplett eingestellt wird.

"Anthem": Steht der Loot-Shooter vor dem Aus?

Nachdem BioWares Loot-Shooter „Anthem“ technisch wie spielerisch enttäuschte, entschloss sich Electronic Arts dazu, eine umfangreiche Überarbeitung des Projekts in die Wege zu leiten.

Allerdings wurde es in den vergangenen Monaten verdächtig still um die überarbeitete Version von „Anthem“. Wie mehrere interne Quellen gegenüber Bloomberg-Autor Jason Schreier bestätigt haben sollen, wird sich in dieser Woche das weitere Schicksal von „Anthem“ entscheiden, da Electronic Arts in den nächsten Tagen darüber beraten wird, ob und in wie weit es für das Unternehmen Sinn macht, den Loot-Shooter weiter zu unterstützen.

Kleines Team arbeitet an der neuen Version

Wie berichtet wird, arbeitete in den letzten Monaten ein kleines Team von rund 30 Entwicklern an der Überarbeitung von „Anthem“. Die Aufgabe dieses Team bestand zunächst darin, den Loot-Shooter hinsichtlich der Inhalte und der Spielsysteme auf den richtigen Weg zu bringen. Um „Anthem 2.0“ zu realisieren und die überarbeitete Version mit neuen Inhalten zu unterstützen, sei laut den internen Quellen jedoch die dreifache Manpower vonnöten.

Im Laufe der Woche soll es laut den internen Quellen zu einem Meeting kommen, in dem sich führende Köpfe von Electronic Arts die neue Version von „Anthem“ genau anschauen und über das weitere Schicksal des Loot-Shooters entscheiden werden. Sollte der Prototyp überzeugen, könnte EA das Entwicklerteam entsprechend aufstocken und es BioWare so ermöglichen, den Relaunch von „Anthem“ in die Wege zu leiten.

Denkbar ist laut Bloomberg allerdings auch, dass die Kosten/Nutzen-Rechnung für Electronic Arts nicht aufgeht, was das endgültige Aus von „Anthem“ nach sich ziehen würde. Möglicherweise erfahren wir in den kommenden Tagen mehr.

