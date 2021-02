CoD Black Ops Cold War & Warzone: Valentinstags-Modus und mehr angekündigt

Auch in dieser Woche dürfen sich die Spieler von "Call of Duty Black Ops: Cold War" und "Call of Duty: Warzone" über frische Inhalte freuen. Geboten werden unter anderem ein neuer Valentinstag-Modus und ein Double-XP-Event.

Um die Spieler langfristig bei Laune zu halten, werden die beiden Shooter „Call of Duty Black Ops: Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ regelmäßig mit neuen Inhalten und Specials unterstützt.

In dieser Woche darf sich die Community beispielsweise über einen exklusiven Modus zum Valentinstag freuen. Dieser trägt den Namen „Kiss Confirmed“ und sorgt im spielerischen Bereich für eine kleine Neuerung. Im Rahmen von „Kiss Confirmed“, einer speziellen Form von „Kill Confirmed“, sammeln die Spieler vom 11. bis zum 18. Februar 2021 Süßigkeitenherzen anstelle von klassischen Hundemarken.

Die weiteren Inhalte in der Übersicht

Darüber hinaus startet am Wochenende ein neues Double-XP-Event, das es den Spielern in „Call of Duty Black Ops: Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ ermöglicht, vom 12. bis zum 15. Februar 2021 die doppelte Anzahl an Waffen-Erfahrungspunkten zu sammeln. Ebenfalls in dieser Woche wird das „League Play“ an den Start gebracht.

„Treten Sie gegen Spieler in Ihrer Skill Division in denselben Call of Duty League-Modi und -Karten an, die die Profis spielen, und Sie können offizielle Call of Duty League-Klassen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Loadouts durchführen. Steigen Sie durch 30 Ränge auf, indem Sie an League Play Events teilnehmen, und spielen Sie sich an die Spitze der Master Division“, heißt es dazu.

Alle weiteren Details zu den Inhalten und Specials dieser Woche findet ihr auf der offiziellen Website.

