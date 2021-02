Crash Bandicoot 4: Jump’n’Run erscheint im März für PlayStation 5

Vergangenes Jahr kursierten bereits vereinzelte Meldungen durch die Gerüchteküche, nun ist es offiziell: Das 2020 veröffentlichte Jump'n'Run "Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint bald auch für PlayStation 5.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Letztes Jahr gelang einem gewissen frechen Beuteldachs in „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ein überaus gelungenes Comeback. Nachdem bereits im Oktober vergangenen Jahres erste Gerüchte die Runde machen, bestätigten die Verantwortlichen nun den Sprung des jüngsten Teils der traditionsreichen Jump’n’Run-Reihe auf die neue Konsolengeneration. Laut einer aktuellen Mitteilung im offiziellen PlayStation Blog erscheint der jüngste Ableger der Serie bereits kommenden Monat auch für PlayStation 5.

Crash Bandicoot 4 ab März auch für PS5 erhältlich

Spieler der New-Gen-Version dürfen sich dabei über einige technische Verbesserungen freuen. Auf der PS5 läuft das Game in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Darüber hinaus wird ebenfalls dynamischer 3D-Sound unterstützt. Zudem soll der Titel auch die Features des DualSense-Controllers unterstützen: „Spürt das Spiel mit den adaptiven Triggern des PS5 DualSense Wireless-Controllers direkt in euren Fingerspitzen. Fühlt die DNA-Veränderung von Objekten, die von Neo Cortex‘ Blaster getroffen werden und den Grip von Tawnas Enterhaken.“

Die Story von „It’s About Time“ setzt direkt an das Ende des direkten Vorgängers „Crash Bandicoot: Warped“ an. Einmal mehr müssen Crash und seine Freunde die finsteren Pläne von Neo Cortex und Doctor N. Tropy durchkreuzen. Diesmal steht nichts Geringeres als das Schicksal des Multiversums auf dem Spiel! Zur Auswahl stehen euch neben Protagonist Crash und seiner Freundin Coco auch noch weitere Charaktere, die allesamt über einzigartige Fähigkeiten verfügen.

Interessierte Spieler müssen sich übrigens gar nicht mehr allzu lange bis zum Release des Titels gedulden. „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ erscheint bereits am 12. März 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. All jene, die bereits die PS4-Version des Jump’n’Runs besitzen oder sie sich bis dahin zulegen sollten, können kostenlos auf die New-Gen-Fassung upgraden. Bestellt ihr euch das Spiel digital vor, erhaltet ihr als Bonus die Totally Tubular-Skins.

Freut ihr euch auf den PS5-Release von „Crash Bandicoot 4“?

