Deck13: Lords of the Fallen-Macher gründen neue Niederlassung in Montreal

Wie die Verantwortlichen von Deck13 bekannt gaben, gründete das Studio eine neue Niederlassung im kanadischen Montreal. Diese soll die "Lords of the Fallen"-Macher bei den Arbeiten an einem "ambitionierten neuen Projekt" unterstützen.

Deck13 arbeitet an neuen Projekten.

Im Juni des vergangenen Jahres kündigte der auf AA-Produktionen spezialisierte französische Publisher Focus Home Interactive die Übernahme der „Lords of the Fallen“-Macher von Deck13 an.

Ergänzend dazu verkündeten die Verantwortlichen von Deck13 nun, dass sich das Studio dank der Übernahme durch Focus Home Interactive weiter auf Expansionskurs befindet und eine neue Niederlassung im kanadischen Montreal gründete. Eigenen Angaben zufolge arbeitet Deck13 bereits seit einiger Zeit an einem „ambitionierten neuen Projekt“, das für eine Veröffentlichung im Laufe des Kalenderjahres 2022 vorgesehen ist.

Neues Studio soll Deck13 unterstützen

Wie es im Rahmen der Ankündigung heißt, soll die neue Niederlassung in Montreal Deck13 zunächst bei der Entwicklung des besagten Projekt unterstützen. Ob das Studio in Montreal auf kurz oder lang an eigenen Projekten oder Marken arbeiten könnte, wurde nicht verraten.

„Montreal ist ein toller Nährboden für kreative Talente und ein Katalysator für Innovationen im technologischen Bereich. Die Eröffnung einer Niederlassung in Kanada ist die logische Fortsetzung in der Geschichte und der internen Entwicklung unseres Studios. Das Deck 13-Studio in Montreal wird es uns ermöglichen, unser Wissen zu verstärken und neue Visionen, Kulturen und Know-How zu integrieren, die das Studio zweifellos auf die nächste Stufe heben werden“, kommentierte Deck13s Geschäftsführer Mathias Reichert die Gründung des kanadischen Studios.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des neuen Deck13-Projekts zu rechnen ist, steht leider weiter in den Sternen.

