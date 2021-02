PS5: Großbritannien plant Gesetzesentwurf gegen Scalper

In Großbritannien befindet sich ein neuer Gesetzesentwurf in Planung, um gegen die gnadenlosen Scalper vorzugehen. Dadurch möchte der Politiker Douglas Chapman Druck auf die Regierung ausüben. Es wird nämlich befürchtet, dass sich diese unfaire Praktik im Laufe des Jahres auch auf andere Waren und Dienstleistungen ausbreiten könnte.

Ein schottischer Politiker setzt sich dafür ein, den überteuerten Weiterverkauf von Konsolen zu verbieten.

Die sogenannten Scalper gehören wohl zur unbeliebtesten Gruppe in der Gaming-Szene. Schließlich haben sie zum aktuellen Konsolenmangel stark beigetragen, indem sie die neue Sony-Konsole in großen Mengen wegkaufen und im Anschluss auf Online-Portalen wie Ebay zu überteuerten Preisen anbieten. Diese dreiste Masche könnte zumindest in Großbritannien bald der Vergangenheit angehören.

Laut der bekannten Videospiel-Webseite IGN plant der schottische Politiker Douglas Chapman ein neues Gesetz, durch das genau diese Problematik verhindert werden soll. Beim Wiederverkauf von Konsolen soll eine ähnliche Beschränkung eingeführt werden, wie es beim Ticketverkauf in Großbritannien der Fall ist.

Darüber sprach Chapman in einem Interview mit dem Nachrichtenkanal Sky News: „Wir haben ein ähnliches Gesetzgebungsverfahren vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Verbraucher Spielkonsolen und Computerkomponenten zu nicht mehr als dem empfohlenen Preis des Herstellers kaufen können. Der Weiterverkauf von Waren, die von automatisierten Bots gekauft wurden, soll verboten werden.“

Damit verstärken die britischen Politiker ihre Pläne, den Scalpern endlich das Handwerk zu legen. Bereits Ende des vergangenen Jahres haben mehrere britische Abgeordnete einen Antrag gestellt, um das Konsolen-Scalping zu verbieten. Mittlerweile konnten 32 Unterschriften aus verschiedenen Parteien für diesen Antrag gesammelt werden.

Auch andere Produkte sind gefährdet

Gegenüber IGN merkte Chapman an, dass sich der überteuerte Wiederverkauf laut Cyber-Experten in diesem Jahr auch auf andere Waren ausbreiten wird. Daher wollen sie einen Gesetzesentwurf in das Parlament einbringen, um die Verbraucher zukünftig vor dieser Methode zu schützen.

Solche Anträge werden dazu genutzt, um auf relevante Themen aufmerksam zu machen. Jedoch haben die Politiker damit selten Erfolg. Indem sie jetzt einen Gesetzesentwurf einreichen, möchten sie aber Druck auf die Regierung ausüben.

Der langjährige Poltiker ist auf die Thematik aufmerksam geworden, nachdem er von zahlreichen Wählern darauf angesprochen wurde. Diese schilderten ihre Frustration, weil sie in der Zeit vor Weihnachten keine der neuen Konsolen und auch andere Computerteile ergattern konnten.

Scalper verbreiten sich zunehmend

In den letzten Monaten hat sich die Anzahl der Scalper massiv erhöht. Man geht davon aus, dass in den Vereinigten Staaten etwa zehn Prozent der verkauften PS5-Konsolen für etwa doppelt so viel Geld weiterverkauft wurden. Dabei spielt der Einsatz von automatisierten Bots eine Rolle, weil diese die neu eintreffende Konsolen sofort aufkaufen.

