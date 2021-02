Final Fantasy VII Remake: Hinweis auf nahende Ankündigung ein Übersetzungsfehler

Das "Final Fantasy VII Remake" ist für die PS4 erhältlich.

Am kommenden Wochenende findet in Japan ein Konzert zum „Final Fantasy VII Remake“ statt, mit dem der Soundtrack der Neuauflage entsprechend gewürdigt wird.

Vor wenigen Tagen erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass Motomu Toriyama, der Co-Director von „Final Fantasy VII“, das Konzert nutzen möchte, um eine Ankündigung zum „Final Fantasy VII Remake“ vorzunehmen. Wie sich in der Zwischenzeit herausstellte, lag dem Ganzen schlichtweg ein Fehler zugrunde, der sich bei der Übersetzung aus dem Japanischen in das Englische einschlich.

In der korrigierten Version der Übersetzung weist Toriyama in der Tat darauf hin, dass er im Rahmen des „Final Fantasy VII Remake“-Konzerts am 13. Februar 2021 zugegen sein wird. Von einer versprochenen Ankündigung kann allerdings nicht die Rede sein. Stattdessen wird es im Anschluss an das Konzert „ein Programm geben, in dem Toriyama über das Spiel spricht“.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Auf PS5 und PC mit zusätzlichen Inhalten?

Zwar ist eine entsprechende Ankündigung nicht auszuschließen, bestätigt wurde diese allerdings nicht. Zuletzt berichtete der für gewöhnlich gut informierte Insider „Navtra“, dass das „Final Fantasy VII Remake“ sowohl für den PC als auch die PlayStation 5 erscheinen und im Rahmen der Portierung exklusive Inhalte spendiert bekommen wird.

Die Ankündigung könnte laut dem Insider im Laufe des Monats Februar erfolgen.

Does that mean there *won’t* be an announcement at the Orchestra World Tour on February 13? No. But Toriyama doesn’t explicitly say there will be in this video.

— Gematsu (@gematsucom) February 8, 2021