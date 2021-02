Microsoft: Übernahme von Bethesda entspricht wohl den EU-Wettbewerbsregeln

Im September des vergangenen Jahres kündigte Microsoft die Übernahme von Bethesda Softworks‘ Mutterkonzern ZeniMax Media an.

Anfang des Monats erreichte uns die Meldung, dass sich aktuell die EU-Kartellbehörden mit der rund 7,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme beschäftigen. Die EU-Wettbewerbshüter können der Übernahme sowohl ohne als auch mit Vorbehalten zustimmen oder eine umfassende Untersuchung in die Wege leiten, sofern die Befürchtung besteht, dass der Deal gegen die Wettbewerbsregeln der Europäischen Union verstößt.

Finale Entscheidung fällt im März 2021

Nach dem aktuellen Stand der Dinge scheint es jedoch keine Einwände gegen die Übernahme zu geben, wie es in einem Statement der Europäische Union heißt: „Bei der vorläufigen Prüfung stellt die Kommission fest, dass die angemeldete Transaktion in den Geltungsbereich der Fusionskontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung in diesem Punkt bleibt jedoch vorbehalten.“

Im weiteren Verlauf ihrer Stellungnahme forderte die Kommission „interessierte dritte Parteien dazu auf, ihr Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben zu übermitteln“. Allzu viel Zeit besteht dafür allerdings nicht, da die Stellungnahmen bis zum 15. Februar 2021 bei der Kommission der EU eingehen müssen.

Die finale Entscheidung über die Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft wird laut der Europäischen Union am 5. März 2021 fallen. Sollte die EU der Übernahme zustimmen, sollen ZeniMax Media beziehungsweise Bethesda Softworks offenbar in einer Tochtergesellschaft namens Vault aufgehen, die komplett zu Microsoft gehört.

