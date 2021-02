PS5 vs. Xbox Series X/S: A Way Out-Schöpfer bevorzugt Sonys Strategie

In einem Interview sprach Josef Fares, der kreative Kopf hinter dem kooperativen Abenteuer "A Way Out", über die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Wie er unter anderem ausführte, zieht er die von Sony Interactive Entertainment verfolge Strategie den von Microsoft verfolgten Ansätzen vor.

Mit der PlayStation 5 auf der einen sowie der Xbox Series X/S auf der anderen Seite erschienen im vergangenen November neue Konsolen, mit denen Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Microsoft unterschiedliche Ansätze verfolgen.

Während Sony Interactive Entertainment weiter auf das klassische Konsolen-Modell setzt und die PS5 mit hochwertigen Singleplayer-Erfahrungen versorgen möchte, liegt der Fokus von Microsoft zu großen Teilen auf dem Xbox Game Pass, der zukünftig auf möglichst vielen Plattformen zur Verfügung stehen soll. Unterschiedliche Ansätze, über die in einem Interview mit Gamingbolt Josef Fares, der Leiter der für „A Way Out“ verantwortlichen Hazelight Studios, sprach.

Der Fokus sollte auf den Spielen liegen

Eigenen Angaben zufolge sieht Josef Fares in Abo-Modellen wie dem Xbox Game Pass durchaus ein interessantes Konzept. Er selbst ziehe die Story-getriebenen Erfahrungen der PlayStation Studios jedoch einem Abo-Modell vor. „Konsolen interessieren mich nicht wirklich, für mich ging es immer nur um Spiele, Spiele, Spiele, Spiele. Ich meine, im Moment bin ich viel mehr ein Fan der Strategie von Sony, weil sie einzigartigere IPs erstellen und sich mehr auf Spiele konzentrieren, die mir wirklich Spaß machen und die voller Geschichten sind“, so Fares.

Er führte aus: „Ich hoffe, Microsoft geht ebenfalls diesen Weg. Ich meine, bei dem Game Pass bin ich mir nicht sicher, was das bringen wird. Wenn es keine Spiele gibt, macht es in meinen Augen keinen Sinn. Es wäre egal, weißt du? Eine andere Sache: Ich sehe in dem Ganzen auch keinen Krieg. Wenn man sich ansieht, wie [Xbox-Chef] Phil Spencer darüber spricht, scheint es eher so, als ob er möchte, dass der Game Pass auch auf PS5 verfügbar ist. Aber am Ende des Tages geht es um Spiele.“

Zum Thema: It Takes Two: Termin und Trailer zum neuen Koop-Abenteuer der „A Way Out“-Entwickler

„Dieses Netflix of Gaming ist jedoch interessant, da ich nicht wirklich sehe, wie es in Zukunft weitergehen wird. Es ist schwer zu sagen. Es läuft nicht wie bei Filmen, weißt du? Spiele sind etwas anderes, aber es wird interessant sein, es zu verfolgen und zu sehen, was dort vor sich geht. Ich hoffe jedoch, dass Sony seine Arbeit fortsetzt. Weißt du, großartige Spiele wie The Last of Us und Spider-Man zu machen und alles, was sie tun“, heißt es abschließend.

Derzeit arbeiten Josef Fares und die Hazelight Studios am kooperativen Abenteuer „It Takes Two“, das am 26. März 2021 für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Quelle: Gamingbolt

