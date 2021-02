PS5 & Xbox Series X/S: Ubisoft äußert sich zu Preiserhöhungen

Vorerst bleibt es bei den gewohnten Preisen, was auch für "Far Cry 6" gilt.

Mit der Markteinführung der PS5 und Xbox Series X/S gingen mehrere Publisher dazu über, die Preise für Spiele zu erhöhen. Vorreiter war unter anderem Take-Two – ein Unternehmen, dessen Einnahmen im vergangenen Quartal auf GAAP-Basis bei 860,9 Millionen US-Dollar lagen.

Allerdings fiel die Preisanhebung überschaubar aus. Während „NBA 2K21“ auf den Last-Gen-Konsolen zum Launch zum Preis von rund 70 Euro angeboten wurde, schlugen die PS5- und Xbox Series X-Umsetzungen mit knapp 75 Euro zubuche. Mittlerweile kann die PS5-Standard-Edition für rund 60 Euro erworben werden. Im PlayStation Store sind es weniger als 28 Euro

Take-Two ist nicht das einzige Unternehmen, das höhere Preise für Spiele bekanntgab. Auch Sony drehte an der Preisschraube, auch wenn nicht grundsätzlich alle Spiele in der PS5-Generation mehr kosten sollen. Doch was denkt Ubisoft über dieses Thema?

Ubisoft ist noch unsicher

Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals wurde der Publisher mit der Frage konfrontiert, ob es Pläne gebe, im nächsten Geschäftsjahr, das von April 2021 bis März 2022 läuft, die Preise für Triple-A-Spiele zu erhöhen.

„In Bezug auf die Preisgestaltung haben wir die Wettbewerbsdynamik des letzten Quartals analysiert und wir schauen uns immer noch neue Möglichkeiten an, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen“, so Chief Financial Officer Frédérick Duguet in der Antwort.

Ubisoft betonte im vergangenen Jahr, dass die erste Welle von Spielen für PS5 und Xbox Serie X/S nicht mehr kosten werde als die Last-Gen-Versionen. Doch das Unternehmen wollte es schon damals nicht ausschließen, dass zukünftige Veröffentlichungen kostspieliger werden.

Zum Thema

Das verschobene „Far Cry 6“, das bis zum 30. September 2021 auf den Markt kommen soll, kann derzeit für alle Konsolen zum Preis von rund 70 Euro vorbestellt werden. Aber es bleibt abzuwarten, wie Ubisoft die Preise für die wichtigsten Veröffentlichungen vor Weihnachten 2021 festlegt.

