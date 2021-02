Pumpkin Jack: Der PS4-Termin und ein Trailer zum schrägen Plattformer

In dieser Woche bekam die PlayStation 4-Version des 3D-Plattformers "Pumpkin Jack" einen finalen Releasetermin spendiert. Auch ein neuer Trailer zu "Pumpkin Jack" steht bereit.

"Pumpkin Jack" in Kürze für die PS4.

Für den PC, die Xbox One und Nintendos Switch wurde der von Nicolas Meyssonnier entwickelte 3D-Plattformer „Pumpkin Jack“ bereits veröffentlicht.

Nachdem bisher noch unklar war, wann die PlayStation 4 an der Reihe ist, sorgten Nicolas Meyssonnier und der Publisher Headup Games diesbezüglich nun für Klarheit. Wie im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wird „Pumpkin Jack“ noch diesen Monat den Weg auf die PS4 finden. Genauer gesagt am 24. Februar 2021.

Verliert bloß nicht euren Kopf

Passend zur Enthüllung des Releasetermins für die PlayStation 4 stellten Meyssonnier und Headup Games einen frischen Trailer zu „Pumpkin Jack“ bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. In „Pumpkin Jack“ schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten, der Schauplätze in schaurig-schönen Leveln erkundet und knackige Hüpfpassagen meistert.

„An jeder Ecke lauern herausfordernde Bestien und du musst die Kunst der Combo-Angriffe, des Ausweichens und des Timings beherrschen, um dynamische Echtzeitkämpfe zu überleben! Schalte Waffen frei und setze sie klug ein, um alle deine Gegner zu vernichten“, heißt es weiter.

Abschließend werden abwechslungsreiche Rätsel rund um Physik, Schwerkraft und Reflexion versprochen, die die eine oder andere Kopfnuss bereit halten sollen.

