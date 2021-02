Square Enix: Markenschutzeintrag für Ever Crisis jetzt auch in den USA eingereicht

Der kürzlich aufgetauchte Markenname "Ever Crisis" wurde nach der Anmeldung in Japan, Europa und Kanada auch in den Vereinigten Staaten angemeldet. Um was für einen Titel es sich hierbei handelt, lässt sich im Moment nur spekulieren.

"Final Fantasy VII" könnte ein Spin-Off erhalten.

In naher Zukunft wird „Final Fantasy VII“ vermutlich um ein Spin-Off erweitert. Nachdem wir in den vergangenen Wochen über mehrere Markenschutzeinträge berichteten, die in der Zwischenzeit auch im Westen beantragt wurden, hat Square Enix den Namen „Ever Crisis“ jetzt auch in den USA eingereicht. Darauf machte heute das auf Japan spezialisierte Gaming-Magazin Gematsu aufmerksam.

Mit „Crisis Core“ und „Before Crisis“ gibt es bereits zwei Spin-Offs, die dem „Final Fantasy VII“-Universum angehören. Der eingereichte Markenname lässt davon ausgehen, dass dieses Projekt mit den zwei eben genannten Titeln in Verbindung steht. Eventuell verbirgt sich dahinter auch schlichtweg der zweite Teil des Remakes.

Auch eine bis dahin unbekannte Marke namens „The Isle Dragon Roars“ wurde angemeldet. Hierbei ist allerdings nicht bekannt, ob dieses Projekt etwas mit der „Final Fantasy“-Reihe zu tun hat.

„Ever Crisis“ wurde zuerst in Japan beantragt. Kurz darauf meldete Square Enix den Markennamen in Europa und Kanada an. Mit der jetzigen Anmeldung in den USA wurde der Markenschutz bereits zum vierten Mal eingereicht.

Sobald wir hierzu etwas Neues erfahren, werden wir euch umgehend darüber informieren.

