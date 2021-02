Street Fighter V Champion Edition: Zeitlich begrenzte Testversion für PS4 verfügbar

Die Probeversion von "Street Fighter V: Champion Edition" ist jetzt verfügbar.

Bis zum 25. Februar habt ihr die Chance, „Street Fighter V Champion Edition“ kostenlos auf der PS4 zu testen. Seit heute steht das Kampfspiel von Capcom zur Verfügung. In der Testversion sind alle Inhalte des Hauptspiels enthalten. Darunter befinden sich 40 Charaktere, 34 Kampfarenen, über 200 Outfits und mehrere Spielmodi. Wie bei jedem Multiplayer benötigt ihr auch hier eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, um den Online-Modus spielen zu können.

Folgende Spielmodi erwarten euch, die sowohl alleine als auch mit Freunden gespielt werden können:

Story-Modus

Aracde-Modus

Team Battle

Ranked-Match

Casual- Match

Und noch mehr

Bereits im vergangenen September konnten PS Plus-Nutzer das japanische Prügelspiel antesten. Dieses Mal sollen wirklich alle Interessenten in den Genuss kommen. In den darauffolgenden Wochen gab es weitere Tests, in denen jeweils ein Teil der neuen DLC-Charaktere gespielt werden konnten.

Nächster Livestream bereits morgen

Morgen findet übrigens der nächste Livestream zum Spiel statt, in dem mit Dan und Rose zwei neue Kämpfer vorgestellt werden. Auch die neuen Balance-Anpassungen werden angesprochen.

Zum Thema

„Street Fighter V: Champion Edition“ wurde am 14. Februar 2020 für PS4 und PC veröffentlicht. In dieser überarbeiteten Fassung wurden das Gameplay verbessert und die Kämpferwerte angepasst. Außerdem besitzt jeder Charakter einen weiteren V-Skill, der für spannendere Kämpfe sorgt. Dank der Crossplay-Funktion können PS4- und PC-Spieler gegeneinander antreten.

