Ubisoft Massive: „Star Wars“-Spiel ist noch in früher Entwicklungsphase – Weitere Inhalte für „The Division 2″geplant

Bei Ubisoft Massive befinden sich mehrere Projekte in Arbeit. Das vor kurzem bestätigte "Star Wars"-Projekt wird jedoch noch einige Jahre auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit kann man sich weiterhin mit "Tom Clancy's The Division 2" beschäftigen.

Im vergangenen Monat hatte Lucasfilm Games bekanntgegeben, dass man das Exklusivabkommen mit Electronic Arts nicht mehr verlängert und andere Publisher sowie Entwickler die Chance bekommen „Star Wars“-Spiele zu entwickeln. Unter anderem befindet sich bei Ubisoft Massive, den Entwicklern hinter den „Tom Clancy’s The Division“-Spielen ein entsprechendes Projekt in Entwicklung.

Massive hat viel zu tun

In der aktuellsten Finanzkonferenz bestätigte Yves Guillemot, der Geschäftsführer von Ubisoft, dass sich das Spiel noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Deshalb hat man auch noch keinen groben Erscheinungstermin genannt, zumal Electronic Arts‘ Exklusivrechte erst 2023 auslaufen werden. So sagte Guillemot:

„Wir nannten keine genauen Daten. Das Spiel befindet sich in einer frühen Phase der Entwicklung, also müssen wir eine Weile warten, bevor wir euch mehr über das Timing sagen können.“

Mehr zum Thema: Star Wars – Neues Open-World-Projekt bei Ubisoft Massive in Arbeit

Allerdings ist Ubisoft Massive auch weiterhin ausgiebig beschäftigt. Schließlich soll 2022 das „Avatar“-Spiel veröffentlicht werden, das sich seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet. Zudem wird auch „Tom Clancy’s The Division 2“ weiterhin unterstützt. Laut Guillemot handelt es sich um ein großes Studio, das mit vielen Studios aus aller Welt zusammenarbeitet. Deshalb soll man in diesem und im nächsten Jahr noch mehr zu dem Action-Rollenspiel zu sehen bekommen.

Sobald weitere Informationen zu den aktuellen Projekten von Ubisoft Massive enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

