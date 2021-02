Ubisoft: Publisher möchte Geschäft mit Free2Play-Titeln stärken

Ubisoft möchte mehr Free2Play-Spiele veröffentlichen.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Quartal wies Ubisoft darauf hin, dass das Unternehmen dank eines starken Weihnachtsgeschäfts das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte feiern konnte.

Ergänzend dazu verlor Chief Financial Officer Frederick Duguet ein paar Worte über die Zukunft von Ubisoft und merkte an, dass sich der Publisher zukünftig nicht nur auf Triple-Produktionen konzentrieren möchte. Darüber hinaus soll in den nächsten Jahren auch verstärkt mit dem Back-Katalog und kommenden Free2Play-Titeln Geld verdient werden.

CFO spricht über die Zukunft

„Wir haben einige Jahre lang gesagt, dass unsere Vorgehensweise darin besteht, entweder drei oder vier Triple A-Spiele zu veröffentlichen. Also werden wir uns im Geschäftsjahr 2022 an diesen Plan halten. Aber wir sehen, dass wir schrittweise und kontinuierlich einen Übergang wagen von einem Modell, das sich früher nur auf AAA-Releases konzentrierte, hin zu einem Modell, bei dem wir über eine Kombination aus starken Releases von AAA und einer starken Dynamik des Back-Katalogs verfügen. Aber auch unser Programm neuer Releases mit Free-to-Play- und anderen Premium-Erfahrungen ergänzen“, so Duguet.

„Wir bewegen uns weiterhin in Richtung einer zunehmend ausgeprägten Wiederholung unserer Einnahmen aufgrund des wachsenden Publikums“, sagte Guillemot. „Daher erwarten wir, dass unser hochprofitabler Backkatalog in Zukunft einen noch größeren Anteil unseres Geschäfts ausmachen wird.“

