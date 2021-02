Call of Duty 2021: Insider bestätigt Sledgehammer Games als Entwickler

Auch in diesem Jahr dürfen wir uns natürlich auf einen neuen Ableger der "Call of Duty"-Reihe freuen. Wie ein bekannter Insider bestätigte, soll der diesjährige Titel in der Tat bei Sledgehammer Games entstehen.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Quartal bestätigte Activision Blizzard, dass die Spieler wenig überraschend auch in diesem Jahr mit einem neuen „Call of Duty“-Abenteuer bedacht werden.

Nachdem die Ableger der vergangenen zwei Jahre bei Infinity Ward und Treyarch entstanden, wurde bereits spekuliert, dass „Call of Duty 2021“ bei den Entwicklern von Sledgehammer Games entsteht. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch einen alten Bekannten in Form des Insiders „ModernWarzone“, der sich bezüglich der „Call of Duty“-Reihe in den vergangenen Jahren als verlässliche Quelle einen Namen machte und immer wieder noch nicht offiziell bestätigte Details an das Tageslicht beförderte.

Sledgehammer Games arbeitet seit mehreren Jahren an der Serie

Laut „ModernWarzone“ entsteht das „Call of Duty“ für 2021 zu 100 Prozent bei Sledgehammer Games. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Sledgehammer Games arbeitete in den vergangenen Jahren an verschiedenen „Call of Duty“-Projekten und entwickelte unter anderem „Call of Duty: Advanced Warfare“ (2014) und „Call of Duty: WW2“ aus dem Jahr 2017.

Darüber hinaus unterstützte Sledgehammer Games Infinity Ward bei den Arbeiten an „Call of Duty: Modern Warfare 3“. Wie Activision Blizzard kürzlich bestätigte, feierte die „Call of Duty“-Reihe 2020 ihr bisher erfolgreichstes Jahr und stellte verschiedene Rekorde auf.

The next #CallOfDuty title is 100% being developed by @SHGames. While this information isn’t official, it doesn’t need to be taken with a grain of salt. https://t.co/4kHqmbaiAs — ModernWarzone (@ModernWarzone) February 9, 2021

