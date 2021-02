PS5 kaufen: Bestellungen vereinzelt wieder möglich – Update

Die PS5 ist vereinzelt wieder verfügbar.

Update: Heute nahmen weitere Händler kleinere Mengen an Bestellungen an. Dazu zählen MediaMarkt.at, Fust.ch und Medimax.de. Bei allen Händlern erfolgte ein zügiger Ausverkauf innerhalb weniger Minuten. Es wird erwartet, dass weitere Shops in Kürze nachziehen werden.

Meldung vom 10. Februar 2021: Über Wochen hinweg war die PS5 weder bestellbar noch verweilte sie in den Regalen der stationären Händler. Auf die Öffnung der Media Markt- und Saturn-Filialen müsst ihr aufgrund des Lockdowns noch etwas warten. Doch zumindest online werden seit heute weitere Bestellungen angenommen – zumindest vereinzelt.

Bei einem Händler aus der Schweiz waren die Bestände nach wenigen Minuten vergriffen. Gleiches gilt offenbar für das recht beschränkte Angebot bei GameStop. Ein weiterer Händler möchte morgen weitere PS5-Bestellungen entgegennehmen. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

Doch was bedeutet das für große Händler wie Amazon, Media Markt und Saturn? Momentan kann nur dazu geraten werden, die Produkteinträge regelmäßig im Auge zu behalten. Vermutet wird, dass die heiße Phase spätestens am Donnerstag oder Freitag startet.

PS5 bestellen

Amazon

Saturn

Media Markt

Auch kann es sich lohnen, die folgenden Shops zu beobachten: Alternate, Euronics, Expert, Otto, Medimax, Spielegrotte, Conrad und Cyberport.

Veröffentlicht wurde die PS5 am 19. November 2020 in zwei Editions. Dabei handelt es sich einerseits um die 399,99 Euro kostende Digital Edition und auf der anderen Seite um das Disk-Modell zum Preis von 499,99 Euro.

Trotz der Tatsache, dass die Nachfrage deutlich das Angebot übersteigt, legte die PlayStation 5 einen erfolgreichen Marktstart hin, der selbst den einstigen Launch der PS4 in den Schatten stellen konnte. Erst kürzlich wurden 4,5 Millionen Auslieferungen gemeldet. Weitere drei Millionen sollen im laufenden Quartal folgen.

Produktion wird beschleunigt

Mit einem schnelleren Nachschub ist zu rechnen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass Sony Interactive Entertainment in Japan die Produktion fast sämtlicher PlayStation 4 Slim-Modelle (CUH-2000-Serie) sowie aller PlayStation 4 Pro-Modelle (CUH-7000-Serie) eingestellt hat. Die freigewordenen Fertigungskapazitäten sollen der Produktion der PS5 zugute kommen.

Zum Thema

Der Produktionsstopp in Japan bedeutet natürlich nicht, dass Sony den Support der PS4 zurückfahren möchte. Im vergangenen Jahr betonte das Unternehmen mehrfach, dass die Last-Gen-Konsole über einen langen Zeitraum hinweg unterstützt werden soll. Mehrere Spiele, die zunächst exklusiv für die PS5 angekündigt wurden, erschienen auch für die PS4.

