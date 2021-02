PS5 & Xbox Series X/S: Schlechter Ruf von Scalpern ungerechtfertigt, meint eine Reseller-Gruppe

In den vergangenen Monaten sorgten die Praktiken von Scalpern für reichlich Frust, da viele Spieler das Gefühl hatten, dass ihnen ihr Exemplar der PlayStation 5 oder der Xbox Series X/S vor der Nase weggeschnappt wurde. Eigenen Aussagen zufolge hält die Reseller The Lab ihren schlechten Ruf trotz allem für ungerechtfertigt.

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Seit der offiziellen Markteinführung im November des vergangenen Jahres haben die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Erschwerend kam hinzu, dass es sogenannten Reseller-Gruppen immer wieder gelang, sich mittels Bots tausende Konsolen unter den Nagel zu reißen und diese mit ordentlich Gewinn auf Plattformen wie eBay zu veräußern. Eine Vorgehensweise, die bei ehrlichen Kunden, die sich einfach nur eine Xbox Series X/S- oder PlayStation 5-Konsole für sich oder ihre Familie sichern wollten, natürlich für lange Gesichter sorgte. Entsprechend schlecht ist der Ruf von Reseller- und Scalper-Gruppen, die von vielen schlichtweg als profithungrige Abzocker bezeichnet werden.

Bekannte Reseller-Gruppe setzt sich zur Wehr

Aussagen, die die bekannte Reseller-Gruppe The Lab so nicht im Raum stehen lassen möchte. Stattdessen sprach ein Mitglied der Gruppierung im Interview mit Forbes über den Auf- und Weiterverkauf der Konsolen und wies darauf hin, dass der schlechte Ruf von Scalpern seiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Im Endeffekt fungieren Gruppen wie The Lab nämlich lediglich als Mittelsmann für Dritte, die mit begehrten Gütern zusätzliche Einnahmen erzielen wollen.

„Es scheint eine Menge schlechte Presse über diese unglaublich wertvolle Branche zu geben, und ich glaube nicht, dass dies gerechtfertigt ist. Wir handeln lediglich als Vermittler für Artikel, die nur in einer begrenzten Menge zur Verfügung stehen. Ich versuche jetzt hauptsächlich, anderen zu helfen. Das ist alles, was mir wirklich wichtig ist. Die ganze Gruppe entstand kurz vor dem Beginn des ersten Lockdows in Großbritannien und es macht mich so glücklich, dass ich den Menschen helfen kann, etwas mehr Geld für sich selbst zu verdienen“, so das Mitglied von The Lab.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X/S: Für Scalper ein Millionengeschäft

Und weiter: „Wir tun auch viel für wohltätige Zwecke. Ich selbst oder wir gemeinsam als Gruppe spenden zu diesem Zeitpunkt fast monatlich für wohltätige Zwecke. Vor allem im letzten Monat haben wir einen großen Teil unserer Mitgliedsbeiträge an eine lokale Foodbank gespendet.“

Zuletzt kündigten mehrere große Händler wie GAME in Großbritannien an, dass sie verstärkt gegen Bots vorgehen und die entsprechenden Bestellungen stornieren möchten. Auf diesem Weg soll gewährleistet werden, dass jeder Kunde die gleiche Chance hat, sich seine PlayStation 5 oder Xbox Series X/S zu sichern.

Quelle: Videogames Chronicle

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5