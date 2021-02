The King of Fighters XV: Muay Thai-Experte Joe Higashil lässt im Trailer die Fäuste fliegen

Ab sofort steht ein neuer Trailer zum kommenden Fighting-Titel "The King of Fighters XV" bereit. In diesem präsentiert der Muay Thai-Experte Joe Higashil seine Fähigkeiten in Aktion.

"The King of Fighters XV" erscheint 2021.

Vor wenigen Wochen kündigten die Entwickler von SNK mit „King of Fighters XV“ den neuesten Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie an.

Um den Fans den Titel ein wenig näher zu bringen, wurde kurz nach dem Release eine neue Trailer-Serie gestartet, in der die verschiedenen spielbaren Charaktere in den Mittelpunkt rücken. Im neuesten Trailer zu „The King of Fighters XV“ rückt der Muay Thai-Experte Joe Higashil in den Mittelpunkt, zu dessen Fähigkeiten unter anderem die „Aerokinesis“ gehört, mit der Joe seine Gegner in die Luft befördern und eine Combo in die Wege leiten kann.

Entwickler möchten die Erwartungen der Fans übertreffen

Einen konkreten Releasetermin bekam „The King of Fighters XV“ bisher nicht spendiert. Stattdessen war im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich die Rede davon, dass der neueste Ableger der Serie im Laufe des Kalenderjahres 2021 veröffentlicht wird. Weiter versprachen die Entwickler, dass die Erwartungen der Fans mit „The King of Fighters XV“ übertroffen werden sollen.

Zum Thema: The King of Fighters XV: Fan-Favorit Iori im neuen Trailer präsentiert

„Wir sind jetzt in der Lage, sowohl beim Sound als auch bei der Grafik Dinge zu tun, die bei der Entwicklung von XIV unmöglich waren, also nehmen wir uns Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Element verfeinert wird. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, Features aufzufrischen und das Spiel zu optimieren. Obwohl ich erwarte, dass uns noch einige Hindernisse in den Weg gelegt werden, planen wir, das Spiel noch in diesem Jahr fertigzustellen“, kommentierte Creative-Director Eisuke Ogura die offizielle Ankündigung von „The King of Fighters XV“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV