The Last of Us: Joel- und Ellie-Darsteller der HBO-Serie gefunden

Die Gerüchte und das Rätselraten scheinen ein Ende zu haben: Nach Monaten der Ungewissheit haben die Verantwortlichen der kommenden "The Last of Us"-TV-Serie ihre zwei Hauptdarsteller für Joel und Ellie wohl gefunden.

"The Last of Us" ist für PlayStation 3 und PlayStation 4 erhältlich.

Letztes Jahr kündigten Sony Interactive Entertainment und TV-Sender HBO eine Serien-Adaption von Naughty Dogs „The Last of Us“-Videospielen an. Seitdem spekulierten viele Fans, welche Schauspieler in die Hauptrollen schlüpfen könnten. Nun scheinen die Verantwortlichen ihre Wahl getroffen zu haben, denn laut Exklusivmeldungen der gut vernetzten und vertrauenswürdigen Branchenmagazine Deadline und The Hollywood Reporter stehen die Darsteller von Joel und Ellie mittlerweile fest.

The Last of Us: Hauptdarsteller der HBO-Serie enthüllt

Den Anfang machte The Hollywood Reporter, die exklusiv berichteten, die 17 Jahre alte Bella Ramsey werde den Part der 14-jährigen Ellie übernehmen. Ihre bisher bekannteste Rolle ist die der Lyanna Mormont in HBOs Hit-Serie „Game of Thrones“. Ellie ist ein Waisenkind, das nie etwas anderes als den Überlebenskampf auf einer verwüsteten Erde kannte. Dabei steht sie im ständigen Konflikt mit sich selbst, ihre Instinkte mit ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit zu vereinen sowie der Möglichkeit, sie könnte der Schlüssel zu Rettung der Menschheit sein.

Nur wenig später folgte eine Exklusivnews von Deadline, die bestätigten, Hollywood-Star Pedro Pascal werde Joel verkörpern. Der Schauspieler hat ebenfalls eine „Game of Thrones“-Vergangenheit und übernahm nach seinem dortigen Ausscheiden unter anderem Hauptrollen in der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ sowie dem DC Comics-Blockbuster „Wonder Woman 1984“. Joel ist ein abgehärteter Überlebenskünstler, der damit beauftragt wird, die junge Ellie aus einer Quarantänezone zu schmuggeln. Was als simpler Auftrag beginnt, entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einer brutalen wie herzzerreißenden Reise quer durch die USA.

Die kommende „The Last of Us“-Serie ist eine Koproduktion von HBO und Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und der Spieleentwickler Naughty Dog produzieren das Projekt. Für das Skript der Serie ist „Chernobyl“-Schöpfer Craig Mazin verantwortlich, der gemeinsam mit Neil Druckman die Serie auch als Executive Producer beaufsichtigen wird. Weitere ausführende Produzenten sind Carolyn Strauss, Evan Wells von Naughty Dog sowie Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions.

Im November 2020 erteilte HBO der „The Last of Us“-Serie grünes Licht. Darüber hinaus konnte mit Kantemir Balagow bereits ein Regisseur gefunden werden. Derzeit hat die Adaption der hochgelobten PlayStation-Marke noch keinen Starttermin.

Was ist eure Meinung zu den beiden Hauptdarstellern der „The Last of Us“-Serie?

