Werewolf The Apocalypse Heart of the Forrest: Termin & Trailer zur PS4-Version

Wie bekannt gegeben wurde, wird das düstere Abenteuer "Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forrest" noch diesen Monat für die PS4 und die Xbox One veröffentlicht. Passend zu dieser Ankündigung steht auch ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

Für den PC und Nintendos Switch ist das düstere Abenteuer „Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forrest“ bereits erhältlich.

Wie der Publisher Walkabout Games und die verantwortlichen Entwickler von Different Tales heute bekannt gaben, werden auch Besitzer einer PlayStation 4 oder Xbox One mit dem Titel bedacht. Laut der heutigen Ankündigung wird „Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forrest“ ab dem 24. Februar 2021 für die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Der Kampf gegen die Mächte der Zerstörung

In „Werewolf The Apocalypse: Heart of the Forrest“ verschlägt es die Spieler in eine tiefe Wildnis im Zentrum des modernen Europas. Hier tobt ein gnadenloser Krieg zwischen den Beschützern der Natur auf der einen und den Mächten der Zerstörung auf der anderen Seite. Ihr übernehmt die Kontrolle über die Protagonistin Maia, die nach Polen reist, um dort ihre familiären Wurzeln aufzuspüren.

„Beim Versuch, mehr über ihre Ahnen zu erfahren, entdeckt sie die dunklen Geheimnisse ihrer Familie und enthüllt verborgene Wahrheiten über die letzte Wildnis Mitteleuropas“, führen die Entwickler zur Geschichte des dunklen Abenteuers aus.

„Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest“ simuliert laut offiziellen Angaben die klassische Erfahrung eines Rollenspiels und soll es den Spielern ermöglichen, mit eigenen Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung zu nehmen.

