CoD Black Ops Cold War & Warzone: Die aktuellen Playlist-Updates in der Übersicht

Ab sofort stehen neue Playlist-Updates zu "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" bereit. Darüber hinaus startet an diesem Wochenende ein Double-Weapon-XP-Event.

Auf der offiziellen Website gingen die Entwickler von Treyarch beziehungsweise Raven Software näher auf die neuen Playlist-Updates der beiden Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ ein.

Zunächst sei jedoch darauf hingewiesen, dass an diesem Wochenende ein neues Double-XP-Wochenende an den Start gebracht wird, das euch die Möglichkeit bietet, im Bereich der Waffen die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten abzustauben. Ebenfalls geboten werden kleinere Verbesserungen wie eine stabilisierte Performance im Zombie-Modus.

Auch kleinere Exploits wurden demnach aus der Welt geschafft. Alle weiteren Details zu den heute gebotenen Verbesserungen findet ihr auf der offiziellen Website. Anbei die offizielle Übersicht über die neuen Playlist-Updates von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“.

Featured Playlists (Cold War)

Kiss Confirmed [Neu]

Express 24/7

Nuketown 24/7

3v3 Gunfight Snipers Only

Gunfight Blueprints

Face Off

Prop Hunt

Custom Games (Cold War)

Nuketown ’84 wurde zur „2v2“- „3v3 Gunfight Custom Game Map Liste“ hinzugefügt.

Das fehlende Auto in „CDL Pro Control & CDL Pro Hardpoint on Raid“ wurde wieder hinzugefügt.

Warzone

Verdansk BR Warzone Rumble (hinzugefügt)

Plunder – Trios (hinzugefügt)

Rebirth Island – Resurgence Trios (hinzugefügt)

Plunder – Quads (entfernt)

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich. Darüber hinaus können die Shooter dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den New-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 gespielt werden.

The #Warzone playlist update for the week includes: Adding:

• Verdansk BR – Warzone Rumble

• Plunder – Trios

• Rebirth Island – Resurgence Trios Removing:

• Plunder – Quads — Raven Software (@RavenSoftware) February 11, 2021

