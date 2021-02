Japan-Charts: Switch an der Spitze – Nioh 2 steigt in die Top 10 ein

Nintendos Switch dominiert weiter die japanischen Charts.

Ab sofort stehen die japanischen Hard- und Software-Charts bereit, die sich auf den Zeitraum vom 1. bis zum 7. Februar 2021 beziehen und von Media Create Sales erhoben wurden.

Den ersten Platz der Software-Charts sicherte sich genau wie in der vergangenen Woche Konamis „Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!“, das zwischen dem 1. und dem 7. Februar 2021 56.200 Abnehmer fand. Auf den weiteren Plätzen folgen „Ring Fit Adventure“ mit knapp 30.000 verkauften Einheiten, „Animal Crossing: New Horizons“ mit etwa 19.000 Neukäufern sowie der Switch-exklusive Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“.

Den einzigen Neueinstieg in die Top 10 markiert die „Nioh 2: The Complete Edition“ in der PlayStation 4-Version. Alles beim Alten ist weiterhin in den japanischen Hardware-Charts, die weiter von der Switch dominiert werden. Über 88.000 japanische Kunden entschieden sich in der vergangenen Woche für Nintendos System.

Mit reichlich Abstand fand sich die PlayStation 5 in der vergangenen Woche auf dem zweiten Platz der Hardware-Charts ein. Anbei die offiziellen Verkaufscharts der letzten Woche.

Software-Charts (gefolgt von den Gesamtverkaufszahlen)

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!: 30.087 / 2.346.098

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure: 30.087 / 2.346.098

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons 19.020 / 6.625.026

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe: 17.699 / 3.656.140

05./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate :12.040 / 4.145.903

06./08. [NSW] Minecraft: 9.692 / 1.806.925

07./10. [NSW] Splatoon 2: 8.619 / 3.771.338

08./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield: 8.298 / 3.955.554

09./09. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics: 7.704 / 630.909

10./00. [PS4] Nioh 2: The Complete Edition: 6.523 / NEU

Hardware-Charts (gefolgt von den Zahlen der Vorwoche)

1. Nintendo Switch: 88.485 (114.170)

2. PlayStation 5: 13.524 (25.948)

3. PlayStation 4: 3.229 (3.873)

4. Nintendo 3DS: 824 (588)

5. Xbox Series X/S: 310 (1.099)

