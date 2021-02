NieR Replicant: Ödtempel im Gameplay-Video und Soundtrack

Zu "NieR Replicant ver.1.22474487139..." wurden heute mehrere Videos veröffentlicht. Nach dem Start eines der Clips seht ihr reichlich Gameplay. Auch der Soundtrack rückt in der heutigen Videosammlung in den Fokus.

"NieR Replicant ver.1.22474487139..." kommt im April auf den Markt.

Square Enix hat kurz vor dem Wochenende weiteres Videomaterial zu „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ veröffentlicht. Die unten eingebetteten Clips gewähren euch einen Blick auf die verbesserte Grafik, das modernisierte Kampfsystem und die neu arrangierte Musik. Erscheinen soll die Neuinterpretation von „NieR Replicant“ am 23. April 2021 für PS4, Xbox One und PC (Steam).

Besuch des Wüstenkönigreichs Fassade

Nach dem Start des unten eingebetteten Gameplay-Videos seht ihr den Protagonisten in seiner Jugend bei einem Besuch des Wüstenkönigreichs Fassade. Als Begleitung dienen zwei ungewöhnliche Gefährten. Dazu zählen die furchteinflößende Kriegerin Kainé und das magische Buch Grimoire Weiss. Nach seinem Besuch in Fassade erkundet der Protagonist den Ödtempel. Dies gipfelt in einem Bosskampf gegen einen Schwarm geheimnisvoller, eigenständig handelnder Würfel.

Außerdem gab Square Enix Videos heraus, in denen einige Tracks aus „NieR Replicant“ zu hören sind. Die Videos enthalten laut Hersteller vollständig neu arrangierte Versionen von „Snow in Summer“ und „Kainé“ sowie Teile von zehn Tracks des „Weiss Edition Arrangement“. Letzteres ist als Soundtrack-CD-Set in der limitierten „White Snow Collector’s Edition“ enthalten.

Neben der Standard Edition wird „NieR Replicant“ wie erwähnt als sogenannte White Snow Edition veröffentlicht, die exklusiv im Square Enix Store vorbestellt werden kann. Diese Version enthält ein Exemplar des Spiels auf der gewünschten Plattform sowie zahlreiche Inhalte, die ihr in der verlinkten Meldung aufgelistet vorfindet.

