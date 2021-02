WiLD: Befindet sich wohl weiter in Arbeit – Studio sucht nach Personal

"WiLD" befindet sich weiter in Entwicklung.

Bereits im Jahr 2014 kündigten die Entwickler der Wild Sheep Studios die laufenden Arbeiten am Open-World-Projekte „WiLD“ an.

Zum Leidwesen der Spieler wurde es in der Vergangenheit immer wieder recht still um „WiLD“. Das letzte vermeintliche Lebenszeichen des Open-Word-Titels stammt aus dem April 2020. Ein schlechtes Vorzeichen? Offenbar nicht. Auf der hauseigenen Website deuteten die Verantwortlichen der Wild Sheep Studios nämlich an, dass sich „WiLD“ in der Tat noch in Entwicklung befindet.

Weitere Details lassen weiter auf sich warten

So sucht das Studio aktuell nach einem Senior-Gameplay-Programmer, der die Entwickler unterstützen und unter anderem an den Gameplay-Mechaniken sowie der Engine eines nicht näher genannten Projekts arbeiten soll. An welchem Titel der mögliche Bewerber im Detail mitwirken wird, geht aus der Stellenausschreibung zwar nicht hervor, es wird jedoch spekuliert, dass sich hinter dem Ganzen „WiLD“ versteckt.

„WiLD“ wurde seinerzeit exklusiv für die PlayStation 4 angekündigt. Da handfeste Details und Eindrücke weiterhin auf sich warten lassen, können wir wohl davon ausgehen, dass der Open-World-Titel noch einen längeren Weg vor sich hat. Dies wiederum lässt die Vermutung aufkommen, dass auch die PlayStation 5 mit einer Umsetzung von „WiLD“ bedacht wird.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

