Deathloop: Arkanes PS5-Actionspiel im neuen Trailer

Ein paar Monate müsst ihr euch noch gedulden.

Arkane Studios‘ „Deathloop“ befindet sich auf der Zielgeraden. Im Mai dieses Jahres erobert der New-Gen-Titel den hiesigen Markt. Schon heute kann auf dem offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation ein kurzer Trailer in Augenschein genommen werden, der einen kleinen Teil der Vorkommnisse in den Fokus rückt.

Der Clip offenbart winzige Ausschnitte aus dem Gameplay und demonstriert die verschiedenen Fähigkeiten und Waffen (einschließlich einer Mini-Gun), die Spieler schwingen dürfen. Anschauen könnt ihr euch das Teaser-Video zu „Deathloop“ unterhalb dieser Zeilen.

Zeitexklusiv für PS5

„Deathloop“ erscheint auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5, was eine recht kuriose Situation ist. Denn Bethesda gehört – sofern der Deal genehmigt wird – bald zu Microsoft , was sich das Unternehmen einen Milliardenbetrag kosten lässt. Die Zeitexklusivität von „Deathloop“ endet nach einem Jahr, sodass vermutlich auch Xbox-Spieler in absehbarer Zeit in den Genuss des Titels kommen werden.

Auf der PS5 profitiert „Deathloop“ von den besonderen Features des DualSense-Controllers. Den Entwicklern zufolge wird sich jede Waffe im Spiel in euren Händen anders anfühlen. Das gelte für die Art und Weise, wie sie abgefeuert oder geschwungen wird. Aber auch beim Nachladeverhalten oder beim Aufschlag auf ihr Ziel machen sich die Waffen unterschiedlich bemerkbar. Mithilfe des DualSense-Controllers sollt ihr den Unterschied spüren. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald: Das First-Person-Actionspiel „Deathloop“ erscheint am 21. Mai 2021 für PC und PlayStation 5. Mehr zum Spiel erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

