Star Wars: Neues Spiel zu „The Mandalorian“ in Arbeit?

Könnte sich ein "Star Wars"-Titel auf Basis von "The Mandalorian" in Entwicklung befinden? Dies deutet zumindest die Darstellerin Janina Gavankar an, die in "Star Wars: Battlefront 2" in die Rolle von Iden Versio schlüpfte.

"Star Wars": Unangekündigte Projekte in Entwicklung?

Vor wenigen Wochen wiesen die Verantwortlichen von Lucasfilm Games darauf hin, dass der bis 2023 abgeschlossene Exklusiv-Vertrag mit Electronic Arts nicht verlängert wird.

Dennoch möchte das Unternehmen mit dem US-Publisher auch in den kommenden Jahren an „Star Wars“-Spielen arbeiten. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Electronic Arts hinter den Kulissen mit der Entwicklung eines neuen „Star Wars“-Abenteuers im „The Mandalorian“-Universum begonnen haben. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte die Schauspielerin Janina Gavankar, die in „Star Wars Battlefront 2“ Iden Versio verkörperte und via Twitter recht eindeutige Hinweise streute.

Battlefront 2-Autoren an Bord?

So deutete Gavankar ein neues „Star Wars“-Abenteuer an, das Iden Versio in den Mittelpunkt rückt. Die Geschichte des bisher nicht angekündigten Projekt soll auf den Geschehnissen von „The Mandalorian“ basieren. Ebenfalls an Bord sind offenbar Mitch Dyer und Walt Williams, die seinerzeit als Autoren an „Star Wars Battlefront 2“ arbeiteten. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich der hier thematisierte „Star Wars“-Titel in der Tat bei Electronic Arts und nicht etwa bei Ubisoft Massive in Entwicklung befindet.

Untermauert werden Gavankars Andeutungen von zwei weiteren Tweets aus dem vergangenen November, in denen sie und TJ Ramini, der in „Battlefront 2“ in die Rolle von Del Meeko schlüpfte, in Motion-Capturing-Anzügen zu sehen sind.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Electronic Arts noch nicht vorliegt, kann aktuell nur spekuliert werden, was es mit dem vermeintlichen neuen „Star Wars“-Projekt auf sich hat.

