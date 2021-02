Horizon Forbidden West: Mehr und besser als der erste Teil, meint Aloys Stimme

Der Launch von "Horizon Forbidden West" soll in diesem Jahr erfolgen.

Sony und Guerrilla Games bringen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte das Adventure „Horizon Forbidden West“ auf den Markt. Während die Informationen zum herbeigesehnten Sequel rar gesät sind, versuchte Aloys Synchronsprecherin Ashly Burch in einem Interview mit Gamesradar, die Erwartungen in die Höhe zu treiben.

Im besagten Interview sprach die Dame über ihre Erfahrungen während der Produktion, ohne jedoch wirklich tiefgreifende Details zu „Horizon Forbidden West“ zu enthüllen. Sie verglich die Situation mit einem Kind, das aufgeregt an einem Lagerfeuer sitzt.

Fesselnde Geschichte versprochen

Auch wenn die COVID-19-Pandemie einen gewissen Einfluss auf die Produktion des Titels hat, wird momentan hart an den Aufnahmen gearbeitet. „Ich habe später in dieser Woche eine Aufnahme [für Forbidden West]. Es läuft – es läuft immer noch! Ich kann nicht viel sagen… Aber, ähm, ich werde sagen, dass ich wirklich denke, dass all die Dinge, die die Leute an Zero Dawn geliebt haben – die wunderschöne Welt, die fesselnde Geschichte, das fantastische Gameplay – Forbidden West ist einfach mehr und besser“, so Burch etwas wirre.

Letztendlich könnt ihr mit „Horizon Forbidden West“ ein Spiel erwarten, das zwar auf dem erfolgreichen ersten Teil aufbaut, jedoch viele Neuigkeiten offenbart. „Die neuen Gebiete, in die Alloy reist, die Stämme, die sie trifft, und die Geschichte, die sich entfaltet… Ich habe vor den Aufnahmen für das Spiel eine Einführung in all das bekommen, in der mich das Autorenteam durch den Bogen der Geschichte geführt hat. Und es war, als wäre ich ein Kind am Lagerfeuer“, so Burch weiter.

Sie sei sehr aufgeregt und könne es kaum erwarten, für die Szenen „diesen Kampf zu machen oder dieses Gebiet zu erkunden“. Abschließend äußerte Burch die Erwartung, dass „die Leute es genießen werden.“

Die Veröffentlichung von „Horizon: Forbidden West“ soll in diesem Jahr zeitgleich für PS4 und PS5 erfolgen. Käufer der Last-Gen-Fassung müssen natürlich auf einige Features verzichten. Dazu zählen die Leistungsvorteile der PS5, die schnellen Ladezeiten und die Funktionen des DualSense-Controller. Immerhin: Wer später zur PS5-Fassung wechseln möchte, profitiert von einem Gratis-Upgrade.

