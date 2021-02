Techland: Studio dementiert mögliche Übernahme durch Microsoft

Techland dementiert Gerüchte um eine mögliche Übernahme.

In den vergangenen Monaten wurden die Verantwortlichen von Microsoft immer wieder mit weiteren Übernahmen in Verbindung gebracht.

Nachdem in unbestätigten Berichten bereits Ende 2019 die Rede davon war, dass sich Microsoft in Polen nach geeigneten Übernahmekandidaten umschaut, kam im Laufe des Wochenendes ein weiteres Mal das Gerücht auf, dass die Redmonder an einer Übernahme von Techland interessiert sind beziehungsweise diese bereits in die Wege geleitet haben. In der Zwischenzeit folgte auch eine Stellungnahme von Techland.

Studio betont seine Unabhängigkeit

In Person von Community-Manager „Uncy“ betonten die Entwickler von Techland ihre Unabhängigkeit und wiesen darauf hin, dass entsprechende Gerüchte bereits im vergangenen Jahr die Runde machten. Geändert habe sich seitdem nichts: Nach wie vor genießt Techland seine Unabhängigkeit und hat kein Interesse daran, sich von einem anderen Publisher übernehmen zu lassen.

Zum Thema: Microsoft: Übernahme der Dying Light 2-Macher von Techland geplant?

„Ich bekomme eine Menge Nachrichten über die Übernahme von Dying Light. Daher werde ich hier antworten: Das gleiche Gerücht kursierte schon vor einem Jahr im Internet und die Situation hat sich nicht geändert – Techland ist ein unabhängiges Studio und es wurde nicht von einem anderen Publisher übernommen“, heißt es dazu.

Aktuell arbeitet Techland unter anderem an „Dying Light 2“, das im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Microsoft