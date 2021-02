Dead by Daylight: Das HUD wird nach negativem Feedback nochmal überarbeitet

Vor kurzem hatten die zuständigen Entwickler von Behaviour Interactive einige Änderungen an der Benutzeroberfläche des asymmetrischen Multiplayer-Titels „Dead by Daylight“ vorgenommen, die bei den Spielern auf wenig Begeisterung stießen. Die Entwickler haben die Kritik wahrgenommen und versprochen, dass man weitere Änderungen auf Basis des Feedbacks vornehmen wird.

Via Twitter hat Behaviour Interactive auch einen ersten Ausblick auf die kommenden Änderungen gegeben. Dazu hieß es: „Hier ist eine Vorschau auf die Önderungen, die wir nach eurem Feedback an dem HUD vornehmen werden. Bitte bedenkt, dass sich dies weiterhin in Arbeit befindet. Wir arbeiten aktiv an den Veränderungen, die mit dem ‚zweiten‘ Bugfix-Patch auftauchen werden.“

Unter anderem werden die Statusanzeigen der Überlebenden gesenkt. Dies gilt auch für den Hakenzähler. Die Ziele werden von oben links nach unten links verschoben, wobei der Text entfernt wird. Die Punktbenachrichtigungen konnte man noch nicht anpassen, da man sie nicht nach unten bewegen kann. Unter ihnen wird der Platz nämlich von den Statuseffekten in Anspruch genommen. Allerdings überlegt man sich auch in dieser Hinsicht weitere Verbesserungen.

Es ist noch nicht bekannt, wann das nächste Update für „Dead by Daylight“ erscheinen wird. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

