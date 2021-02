GTA 5: Port für PS5 & Xbox Series X/S auf Kurs

Take Two hat im jüngsten Geschäftsbericht betont, dass die New-Gen-Ports von "GTA 5" für PS5 und Xbox Series X/S auf Kurs sind. In der zweiten Hälfte des laufenden Jahres sollen sie auf den Markt gebracht werden.

Ein paar Monate müsst ihr euch noch gedulden: "GTA 5" erscheint in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S. Es ist hoffentlich die letzte Konsolenversion des Blockbusters vor "GTA 6".

Viele Spiele werden veröffentlicht und verschwinden wenige Wochen oder Monate später von der Bildfläche. „GTA 5“ zählt nicht zu diesen Produktionen. Der ursprünglich im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Blockbuster dominierte selbst die PS4- und Xbox One-Generation. Und auch für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S soll der Titel in einer eigenständigen Version erscheinen.

Release im zweiten Halbjahr

Angekündigt wurde die New-Gen-Version von „GTA 5“ schon im vergangenen Juni. Rockstar Games versprach eine „erweiterte und verbesserte“ Version des Spiels. Veröffentlicht wurde die inzwischen dritte Generationsversion bislang nicht. Doch grenzte der Publisher Take-Two den Release-Zeitraum der PS5- und Xbox Series X/S-Fassung von „GTA 5“ im neusten Quartalsbericht näher ein.

Während einer Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten gab Take-Two Interactive zu verstehen, dass die New-Gen-Ports von „GTA 5“ im Zeitplan liegen und somit in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erscheinen werden. Näher eingegrenzt wurde der angestrebte Termin nicht. Aber man kann getrost davon ausgehen, dass es ein Feiertagsrelease sein wird, sodass ein Launch zwischen Oktober und Dezember nicht unwahrscheinlich ist.

Allerdings wäre es ebenfalls nicht überraschend, wenn Rockstar und Take-Two die Portierungen am 17. September 2021, also an einem Freitag, auf den Markt bringen werden. An diesem Tag wird das 8-jährige Jubiläum des Spiels gefeiert. Unabhängig davon gab Rockstar Games bekannt, dass neue Details zu den Ports in den nächsten Monaten enthüllt werden, wobei unklar ist, inwieweit es sich dabei um eine allgemeine PR-Antwort handelt.

Was ist mit GTA 6?

Während über die New-Gen-Ports von „GTA 5“ in den vergangenen Wochen nicht viel zu hören war, keimten unzählige Gerüchte zu „GTA 6“ auf. Auch wenn der Titel bisher nicht angekündigt wurde, wollen meist recht unbekannte Leaker Details zum neuen Rockstar-Blockbuster erfahren haben.

In der Regel sind die Entwickler von Rockstar Games bestrebt, zu den Neuentwicklungen innerhalb der „GTA“-Reihe nichts durchsickern zu lassen, sodass derartige Gerüchte und Spekulationen meist nicht viel mit der Realität zu tun haben. Sobald „GTA 6“ angekündigt wird, erfahrt ihr es bei uns.

