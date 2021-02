Remedy Entertainment: Control-Entwickler blickt auf ein Rekordjahr

Remedy Entertainment ist in der Branche kein unbekannter Name und brachte Spiele wie "Max Payne" und "Alan Wake" hervor. "Control" hingegen sorgte für das bisher erfolgreichste Jahr des Unternehmens.

"Control" wurde zu einem wichtigen Standbein von Remedy Entertainment.

Remedy Entertainment kann auf erfolgreiche Monate zurückblicken. Wie sich dem neusten Geschäftsbericht des Unternehmens entnehmen lässt, hat der Entwickler finanziell betrachtet sogar das bisher erfolgreichste Jahr hinter sich. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 41,1 Millionen Euro.

Control füllt die Kassen

Die neuesten Finanzergebnisse des finnischen Studios verdeutlichen außerdem, dass der Betriebsgewinn für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2020 bei 13,2 Millionen Euro lag. Es ist mehr als doppelt so viel wie die 6,5 Millionen Dollar aus dem Jahr 2019. Allein im Zeitraum von Juli bis Dezember 2020 wurden ein Umsatz in Höhe von 24,1 Millionen Euro und ein Betriebsgewinn von 10,1 Millionen Euro erreicht.

Beachtlich ist dabei, dass Remedy im vergangenen Jahr kein neues Spiel auf den Markt brachte. Stattdessen profitierte das Unternehmen vom anhaltenden Erfolg des 2019er Hits „Control“, der neue Erweiterungen erhielt und auf weiteren Plattformen und Marktplätzen eingeführt wurde. Das Spiel erschien auf Steam und eroberte den Xbox Game Pass, die Cloud-Versionen starteten auf Nintendo Switch sowie Amazons Luna-Service und eine Ultimate Edition wurde nachgereicht.

Bereits im vergangenen Dezember betonte Remedy, dass sich „Control“ weltweit mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat, wobei der November 2020 der bisher umsatzstärkste Monat des Spiels war – immerhin 15 Monate nach dem ursprünglichen Launch. In diesem Jahr folgte eine Version für PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Spiele kommen

Remedy sprach auch über die kommenden Produktionen und erwähnte dabei einen Titel namens „Vanguard“, der als eine Art Koop-Erlebnis geplant ist. Zudem arbeitet das Studio an der Kampagne des Xbox-Titels „CrossfireX“.

Zum Thema

Hinzukommen zwei Spiele, die sich in Zusammenarbeit mit Epic Games in der Entwicklung befinden, darunter ein AAA-Titel für Konsolen und PC sowie ein kleinerer Titel. Beide Spiele sollen auf Remedys eigenen IPs basieren. Epic finanziert die gesamte Neuentwicklung und wird stark in das Marketing investieren. Sobald die Entwicklungs- und Publishing-Kosten wieder hereingeholt wurden, werden die Einnahmen zu gleichen Teilen zwischen Epic und Remedy aufgeteilt.

