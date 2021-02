Civilization 6: Video stellt das umfangreiche Februar-Update vor

In diesem Monat erscheint das umfangreiche Februar-Update zum Strategie-Titel "Civilization 6". Passend zum nahenden Release wird dieses in einem frisch veröffentlichten Video vorgestellt.

Wie vor wenigen Tagen bereits angekündigt wurde, wird der Strategie-Titel „Civilization 6“ in diesem Monat mit dem umfangreichen Februar-Update versehen.

Das kostenlose Update wird am 25. Februar 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch veröffentlicht und bereits am 24. Februar 2021 um 20 Uhr in einem Community-Livestream vorgestellt. Im Vorfeld des Livestreams stellten 2K Games und die verantwortlichen Entwickler von Firaxis Games ein neues Video zu „Civilization 6“ bereit, in dem etwas näher auf das Februar-Update eingegangen wird.

Balancing-Updates, neuer Spiel-Modus und mehr

Zu den Neuerungen, denen im Rahmen des Februar-Updates der Weg in „Civilization 6“ geebnet wird, gehören unter anderem diverse Balancing-Optimierungen sowie der optionale Spiel-Modus „Barbaren-Clans“, durch den sich die Spielerfahrung komplett verändern soll. „Angeregt durch Vorschläge von Spielern haben wir das Spiel in Zusammenhang mit Barbaren weit über die Standard-‚Töten oder getötet werden‘-Option hinaus erweitert. Der Modus führt sechs Barbaren-Clans ein, die unter verschiedenen Kartenbedingungen leben“, so die Entwickler von Firaxis Games.

„Jeder Clan ist dabei auf einen speziellen Einheitentyp spezialisiert und kann in jeder Runde Fortschritt sammeln, um schließlich zu einem Stadtstaat zu werden. Spieler können die Barbaren-Clans dabei unterstützen oder aufhalten“, so das Studio weiter.

Abgerundet wird das von zusätzlichen Auswahl-Optionen für Naturwunder und die Stadtstaaten-Auswahl sowie einer überarbeiteten Künstlichen Intelligenz.

