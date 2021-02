Gotham Knights: Batmans Tod sorgt für eine einzigartige Perspektive

"Gotham Knights" erscheint 2021.

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von WB Games Montreal die laufenden Arbeiten am kooperativen Action-Titel „Gotham Knights“ an, der sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung bekannt gegeben wurde, verfrachtet euch „Gotham Knights“ in ein Szenario, in dem Batman das Zeitliche segnete. Fortan ist es an seinen vier Sidekicks beziehungsweise Begleitern Batgirl, Red Hood, Nightwing und Robin, im düsteren Gotham City für Ordnung zu sorgen und das organisierte Verbrechen in die Schranken zu weisen.

Der Fokus verlagert sich auf andere Charaktere

Laut den verantwortlichen Entwicklern von WB Games Montreal bietet der Tod von Batman dem Studio die Gelegenheit, im kreativen Bereich neue Wege zu gehen und euch das zugrunde liegende Universum aus einem einzigartigen Blickwinkel zu präsentieren. „Die Verlagerung des Fokus auf diese Charaktere in der Zeit nach diesem entscheidenden Tod, der für sie alle wichtig ist, sorgt bei dieser Geschichte für einen einzigartigen Rahmen“, so Narrative-Designer und Autor Mitch Dyer.

Er führte aus: „Diese sehr frische, einzigartige Sichtweise auf das DC-Universum macht es auf eine Weise zugänglich und fesselnd, die mir sofort gefällt. Ich wurde von dem Projekt angezogen, weil ich ein Fan davon war, als es auf dem DC FanDome im August 2020 angekündigt wurde. Das Konzept, vier verschiedene Charaktere in einer offenen Welt in einem Setting zu spielen, in dem Bruce Wayne gestorben ist, das ist für mich extrem faszinierend.“

„Gotham Knights“ erscheint 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

