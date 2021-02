Mass Effect Legendary Edition: Änderungen an den Boss-Fights

In der "Mass Effect: Legendary Edition" sollen einige Boss-Fights etwas zugänglicher und fairer werden. Erklärt wurden diese Änderungen im Zuge eines Interviews an einem Beispiel.

Bis Mitte Mai müsst ihr euch gedulden.

Der Character-and-Environment-Director Kevin Meek widmete sich in einem Interview den Bosskämpfen, die euch in der „Mass Effect: Legendary Edition“ erwarten. Gegenüber dem Original wurden sie weiter optimiert.

Deckungsmöglichkeiten hinzugefügt

Meek erklärte die Veränderung anhand einer Spielsituation im ersten Teil, die wenig Deckung zuließ: „Im Kampf gegen Benezia gab es, wenn man sich an all die Wege erinnert, die um sie herumführen, keine Deckung. Überhaupt keine Deckung. Und es gab keinen Platz, um Deckung hinzuzufügen, weil die Wege zu dünn waren. Und wenn man dann in die Ecke kommt, gibt es zwar Deckung, aber die waren alle mit Biotik beweglich. Also konnte man sich nirgendwo hinstellen und sich hinhocken, um einen Plan oder eine Strategie zu entwickeln, wie man diesen Kampf zu Ende bringen wollte.“

Bei der Entwicklung des Remasters wurden die zuvor recht engen Pfade erweitert. Die Spieler erhalten damit die Möglichkeit, platzierte Deckungspunkte zu nutzen. „Damit kann man garantieren, dass es eine gewisse Menge an Deckung gibt, hinter die man gehen und sich verstecken kann. Es ist exakt das gleiche Layout. Doch alles ist jetzt doppelt so breit und mit einigen zusätzlichen Deckungspunkten“, so Kevin Meek.

Eine weitere Verbesserung ist die Erweiterung der Autosave-Punkte. Dazu erklärte der Project-Director Mac Walters: „Was waren die Stellen, an denen die Leute fast immer Probleme hatten? In diesem Fall haben wir mehr Autosaves hinzugefügt, sodass man, wenn man stirbt, zumindest weiß, dass man ein bisschen schneller zurückkommen kann.“ Ergänzende Details zu diesem Thema findet ihr im zugrundeliegenden Artikel von GameInformer.

Die „Mass Effect: Legendary Edition“ erscheint am 14. Mai 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Spielbar gemacht wird die Remaster-Sammlung auch auf den New-Gen-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5.

