MLB The Show 21: Neuer Features-Trailer stellt den Saisonverlauf vor

Kürzlich startete eine neue Trailer-Serie zur kommenden Baseball-Simulation "MLB The Show 21". In dieser gehen die Entwickler der Sony San Diego Studios etwas näher auf die Gameplay-Features von "MLB The Show 21" ein.

"MLB The Show 21" erscheint im April 2021.

Anfang des Monats ließen die Entwickler der Sony San Diego Studios die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten „MLB The Show 21“ offiziell an.

Um den Fans der Reihe und allen, die es noch werden wollen, einen ersten Blick auf das zu ermöglichen, was „MLB The Show 21“ spielerisch zu bieten hat, starteten die Sony San Diego Studios kürzlich eine neue Trailer-Serie, in der ausführlich auf die verschiedenen Gameplay-Features der Baseball-Simulation eingegangen wird. Weiter geht es heute mit einem Video zum Saisonverlauf.

Die Spielstile im Fokus

Mit den anpassbaren Spielstilen wird es in „MLB The Show 21“ jedem ermöglicht, sich seine eigene Spielerfahrung zurechtzuschneidern. Egal ob euch der Sinn nach einer lockeren Runde Baseball mit Freunden oder nach einer waschechten Simulationserfahrung steht, die Wahl liegt ganz bei euch.

Zum Thema: MLB The Show 21: Termin für PS5/PS4 und Xbox One/Xbox Series X – Inhalte und Coverstar

In den nächsten Feature-Trailern zu „MLB The Show 21“ wird es laut offiziellen Angaben um Themen wie das realistische Gameplay, das Next-Gen-Debüt von „MLB The Show“ oder die Optimierungen an „Diamond Dynasty“ gehen.

„MLB The Show 21“ erscheint am 20. April 2021 für die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu MLB The Show 21