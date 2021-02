Six Days In Fallujah: Entwickler verzichten bewusst auf politische Statements

Eigenen Angaben zufolge geht es den Entwicklern des Shooters "Six Days In Fallujah" nicht darum, politische Statements zu setzen. Stattdessen sollen den Spielern die Schrecken eines militärischen Konflikts vor Augen geführt werden.

"Six Days In Fallujah" befindet sich wieder in Arbeit.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der seinerzeit von Konami fallen gelassene Shooter „Six Days In Fallujah“ ein Comeback feiern wird und sich wieder in Entwicklung befindet.

Ergänzend zu dieser Ankündigung gingen die verantwortlichen Entwickler ein wenig auf ihre Pläne ein und wiesen darauf hin, dass es in „Six Days In Fallujah“ nicht darum geht, politische Statements zu setzen oder die Schlacht aus dem Jahr 2004 in irgendeiner Form politisch zu bewerten. Stattdessen möchten die Macher den Spielern die Schrecken eines militärischen Konflikts vor Augen führen und verdeutlichen, wie sich die Entscheidungen der Politik auf das Schicksal der Marines auf dem Schlachtfeld auswirken.

Die Toten sollen nicht vergessen werden

„Eine Botschaft, die ich von allen Menschen gehört habe, die ihre Angehörigen im Kampf verloren haben, ist, dass sie nicht wollen, dass das Opfer ihres Kindes oder Freundes vergessen wird“, so Peter Tamte, Leiter des verantwortlichen Publisher Victura.

„Sogar diejenigen, die sehr dagegen waren [gegen den Krieg im Irak]. Und ich hatte Gespräche mit vielen von ihnen sowie mit anderen Mitgliedern unseres Teams – insbesondere mit ehemaligen Militärs, die in unserem Team sind – und führte 2009 Gespräche mit vielen dieser Familien – und wir hörten nacheinander: ‚Wir wollen nicht, dass sie ein Spiel darüber machen, aber wir wollen auch nicht, dass das Opfer unseres Sohnes vergessen wird.‘ Es war eine Mischung daraus.“

Entwickler möchten Andenken ehren

Weiter führte Tamte aus: „Die Realität ist, dass die meisten Menschen sich der Schlacht um Falludscha nicht bewusst sind. Indem wir in einem Spiel über diesen Konflikt sprechen, helfen wir den Menschen, sich an das Opfer einiger ganz bestimmter Menschen zu erinnern. Das ist das Ziel Nummer Eins. Wir teilen das gleiche Ziel, das sie haben, nämlich dass das Opfer ihres Sohnes nicht vergessen wird.“

„Aber verstehe ich ihre Zurückhaltung? Absolut. Absolut. Denn für die meisten dieser Leute besteht ihre einzige Vorstellung von einem Videospiel darin, jemand anderem beim Spielen von Call of Duty zuzusehen. Call of Duty ist ein Sport, und wenn jemand aus dem Töten meines Sohnes einen Sport machen würde, wäre ich ziemlich verärgert. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Menschen zu zeigen, dass wir kein Call of Duty machen.“

Einen konkreten Releasetermin bekam „Six Days In Fallujah“ bisher nicht spendiert.

