It Takes Two: Coop-Abenteuer erreicht den Gold-Status

Wie bekannt gegeben wurde, erreichte das kooperative Abenteuer "It Takes Two" nun offiziell den Gold-Status. Somit kann das neue Werk der Hazelight Studios wie geplant im nächsten Monat erscheinen.

"It Takes Two" erscheint im März 2021.

Mit „It Takes Two“ entstand bei den „A Way Out“-Machern der Hazelight Studios in den vergangenen Monaten ein neues Projekt für die Konsolen und den PC.

Genau wie es bereits bei „A Way Out“ der Fall war, versteht sich auch „It Takes Two“ als ein kooperatives Abenteuer, das ihr zusammen mit einem Freund beziehungsweise anderen Spieler erleben dürft. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, erreichte „It Takes Two“ nun offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant Ende des kommenden Monats veröffentlicht werden.

Rettet eure Ehe

„It Takes Two“ wird genau wie Hazelights vorheriges Spiel „A Way Out“ ein Coop-exklusiver Titel sein. Zwei Spieler schlüpfen in die Rollen von Cody und May, die sich scheiden lassen und in Puppen verwandelt wurden. Nun müssen sie ihre Probleme klären und versuchen, ihre Ehe zu retten. Versprochen wird eine rund 15 Stunden lange Kampagne, die vor allem durch ihren Abwechslungsreichtum bestechen soll.

Zum Thema: It Takes Two: Kostenlose Trial zum Coop-Abenteuer bestätigt

„It Takes Two“ erscheint am 26. März 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, werden interessierte Spieler vor dem Kauf die Möglichkeit erhalten, eine kostenlose Demo zu spielen, die die erste Stunde des Coop-Abenteuers umfasst.

Einen Termin bekam die Probefassung bisher leider nicht spendiert.

We finally did it! #ItTakesTwo has gone gold👊 — Josef Fares (@josef_fares) February 17, 2021

