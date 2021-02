Rainbow Six Siege: Erster Teaser zur nächsten Season „Operation Crimson Heist“ veröffentlicht

In Kürze wird das fünfte Jahr an Inhalten für den Taktik-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ zu Ende gehen, weshalb die Spieler schon sehnsüchtig auf die Enthüllung des sechsten Jahres und der nächsten Season warten. Nun hat Ubisoft einen ersten Teaser zu der kommenden Season namens „Operation Crimson Heist“ veröffentlicht. Die vollständige Enthüllung soll wiederum am kommenden Sonntag, den 21. Februar 2021 erfolgen.

Enthüllung in Kürze

Bisher haben die Verantwortlichen noch keine Details zu den Inhalten der neuen Season verraten. Von offizieller Seite heißt es bisher lediglich: „Um den Job zu machen, benötigt es manchmal einen kreativeren Angang.“

Wenn man sich die letzten Seasons anschaut, könnten ein weiterer Operator, eine überarbeitete Karte und einige weitere Änderungen am Gameplay ins Spiel kommen. Sobald Ubisoft offizielle Details zu den neuen Inhalten enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ erschien im Dezember 2015 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Seitdem sind auch Umsetzungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht worden. Ursprünglich startete der Taktik-Shooter mit 20 unterschiedlichen Operator. Heutzutage können die Spieler aus insgesamt 58 Operator wählen, die allesamt ihre einzigartigen Fähigkeiten und Loadouts mit sich bringen.

Getting the job done can sometimes require a more creative approach. pic.twitter.com/AjrU2TEJnB — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) February 16, 2021

