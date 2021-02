Fall Guys: Entwickler entfernen fehlerhafte Level-Varianten

"Fall Guys: Ultimate Knockout" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Zu den beliebtesten Multiplayer-Titeln der vergangenen Monaten gehörte zweifelsohne der etwas andere Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Nachdem „Fall Guys: Ultimate Knockout“ zuletzt mit neuen Level-Varianten bedacht wurde, klagten die Spieler in vereinzelten Level-Versionen über spielerische Probleme. Wie die Entwickler von Mediatonic via Twitter bestätigten, nahm sich das Studio das Feedback der Spieler zu Herzen und entschloss sich dazu, die betroffenen Varianten der Arenen aus dem Spiel zu entfernen.

Entfernt wurde zum einen das „See Saw“-Level, in dem die „vertikalen Wippsägen“ für einen Stau beziehungsweise eine Sackgasse sorgen und so eine Pattsituation verursachen konnten. Ebenfalls entfernt wurde die „Fall Mountain“-Variante mit dem Spinner am Ende.

Dieser sorgte ebenfalls für spielerische Probleme und führte dazu, dass die goldene Krone am Ende des Levels nicht wie vorgesehen gegriffen werden konnte. Unklar ist aktuell, ob und wann die beiden Level-Varianten in einer überarbeiteten Fassung zurückkehren.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich und soll nach und nach den Weg auf alle wichtigen Plattformen finden – die Unterstützung des Crossplay-Features übrigens inklusive.

We’ve just pushed a cheeky update live to:

🚫 Remove the See-Saw level variation with ‚Vertical See-Saws‘ that were causing an impasse/deadlock/stalemate

🚫 Remove the Fall Mountain variation with the spinner at the end – it was causing some weird issues with crown grabbing

— Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 17, 2021