Final Fantasy XVI: Enttäuschungen sollen durch ausgewählte Infos vermieden werden

Laut Game-Director Naoki Yoshida möchten sich die Entwickler von Square Enix mit Neuigkeiten zu "Final Fantasy XVI" so lange zurückhalten, bis handfeste Details genannt werden können. Durch diese bewusste Vorgehensweise sollen Spekulationen und damit verbundene Enttäuschungen verhindert werden.

"Final Fantasy XVI" erscheint unter anderem für die PS5.

Zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die im vergangenen Jahr für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte unter anderem „Final Fantasy XVI“ aus dem Hause Square Enix.

Zum Leidwesen der Fans wurde es in den Monaten nach der offiziellen Ankündigung jedoch recht still um das ambitionierte Rollenspiel. Wie Naoki Yoshida, der verantwortliche Game-Director hinter „Final Fantasy XVI“, im Gespräch mit der Washington Post andeutete, werden wir uns auch noch eine Weile in Geduld üben müssen, da die Macher des Rollenspiels bei der Veröffentlichung neuer Informationen sehr sorgfältig zu Werke gehen möchte. Das Ziel: Spekulationen und damit verbundene Enttäuschungen zu verhindern.

Es sollen keine falschen Erwartungen geweckt werden

In dem besagten Interview äußerte sich Yoshida wie folgt: „Wir wollen nichts sagen, was halb gebacken ist, und Spekulationen über den Titel hervorrufen.“ Erschwerend kommt laut dem Game-Director hinzu, dass jeder Fans der Serie einen anderen „Final Fantasy“-Titel bevorzugt und bei der Veröffentlichung neuer Informationen und Eindrücke unterschiedlich schwer zu begeistern ist.

„Wenn wir also weitere Informationen zu Final Fantasy XVI veröffentlichen, hoffen wir zu zeigen, welche Art von Spiel es sein wird und für welche Art von Begeisterung es sorgen wird“, so Yoshida abschließend. Wann mit der Veröffentlichung neuer Details zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

Ebenfalls in den Sternen steht aktuell noch, wann „Final Fantasy XVI“ im Endeffekt veröffentlicht wird. Fest steht bisher nur, dass das Rollenspiel im Bereich der Konsolen über einen Zeitraum von einem Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

