GTA Online: In dieser Woche mit einem kostenlosen Fahrzeug, Boni und mehr

"GTA Online" bekam neue Inhalte spendiert.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort das neueste Content-Update des Online-Titels „GTA Online“ bereit.

Zu den gebotenen Inhalten der laufenden Woche gehört ein kostenloses Fahrzeug in Form des Dinka Verus, das ihr euch bis zum 3. März 2021 bei „Warstock Cache & Carry“ sichern könnt. Darüber hinaus kehren die Peyote-Pflanzen zurück, die in der Wildnis blühen und transformative Effekte verursachen. Wer sich in dieser Woche an Kontaktmissionen, Open-Wheel-Rennen und Biker-Verkaufsmissionen wagen sollte, darf sich über die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar freuen, während Leibwächter und Mitarbeiter mit dreifachen Gehältern entlohnt werden.

Die neonfarbene Naht-Schutzmaske wartet auf alle, die eine Casinoarbeit erledigen und wird am 1. März 2021 geliefert. Während das Dinka-T-Shirt als kostenloser Log-In-Bonus wartet, kann der Överflöd Tyrant in dieser Woche als Hauptpreis am Glücksrad abgestaubt werden.

Ein Blick auf die Rabatte der aktuellen Woche: 50 Prozent Rabatt auf das Master-Penthouse, alle MC-Clubhäuser und MC-Unternehmen sowie auf die Arenawerkstatt. 40 Prozent Rabatt die alle Open-Wheel-Rennwagen Benefactor BR8, Declasse DR1, Progen PR4 und Ocelot R88. 50 Rabatt auf den RC Bandito, den ferngesteuerten Invade-and-Persuade-Panzer, den BF Ramp Buggy und das Jetpack Mammoth Thruster sowie je 25 Prozent auf die RO-86 Alkonost und den Grotti Itali RSX.

Die Prime-Vorteile der laufenden Woche

Prime-Gaming-Boni: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält 200.000 GTA-Dollar fürs Spielen in dieser Woche und das Sonar für die Kosatka kostenlos.

Prime-Gaming-Rabatte: 80 Prozent Rabatt auf den Dewbauchee Vagner und 70 Prozent auf den Coil Rocket Voltic

Quelle: Pressemitteilung

