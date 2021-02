Monster Truck Championship: Mit 4K & 60FPS – Rennspiel für die PS5 bestätigt

Wie Nacon bekannt gab, wird die Monster Truck-Simulation "Monster Truck Championship" auch für die PlayStation 5 und die neue Xbox erscheinen. Auf den Konsolen der neuen Generation warten technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K und 60FPS.

"Monster Truck Championship" erscheint für die PS5.

Bereits im vergangenen Oktober wurde die von Teyon entwickelte Offroad-Simulation „Monster Truck Championship“ für die Konsolen der alten Generation sowie den PC veröffentlicht.

Wie der verantwortliche Publisher Nacon bekannt gab, arbeiten die Entwickler von Teyon aktuell an einer Portierung auf die Konsolen der neuen Generation, die natürlich mit unterschiedlichen technischen Verbesserungen aufwarten wird. So dürfen sich „Monster Truck Championship“-Spieler auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 beispielsweise auf eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde freuen.

Eine realistische Monster Truck-Erfahrung versprochen

Hinsichtlich der Inhalte wird die gleiche Kost geboten, die bereits auf der PS4, der Xbox One und dem PC mit von der Partie war. Geboten werden beispielsweise 25 Strecken in den USA sowie die Modi „Rennen“, „Zeitrennen“, „Dragster-Rennen“, „Freistil“ und „Zerstörung“. Hinzukommen eine klassische Kampagne sowie ein Online-Multiplayer, in dem ihr euch mit anderen Spielern messen könnt.

Zum Thema: Monster Truck Championship: Der Trailer zum morgigen Launch des Rennspiels

„Jedes der Fahrzeuge lässt sich auf zahlreiche Arten verändern, um Leistung und Handhabung zu verbessern: Auswechseln des Motors für mehr Beschleunigung und Spitzentempo, Reifenwechsel, um die Traktion zu beeinflussen oder die Wahl der besten Federung, um beeindruckende Tricks auszuführen“, so die Entwickler von Teyon weiter.

Monster Truck Championship erscheint am 11. März 2021 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

