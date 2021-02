Blizzard Arcade Collection: Retrosammlung angekündigt und veröffentlicht

Am Wochenende wurde die "Blizzard Arcade Collection" angekündigt. Sie zeigt sich in einem Gameplay-Trailer und kann sofort gekauft werden, wenn ihr es denn wollt.

Ganz taufrisch sind die Spiele nicht mehr.

Blizzard Entertainment hat auf der BlizzConline die „Blizzard Arcade Collection“ angekündigt. Parallel zur Enthüllung der Sammlung erfolgte die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PC. Fündig werdet ihr im PlayStation Store zum Preis von 29,99 Euro. Die Sammlung enthält überarbeitete Versionen von „The Lost Vikings“, „Rock N’ Roll Racing“ und „Blackthorne“.

Diese Spiele sind in der Sammlung

In The Lost Vikings schlüpft ihr in die Rollen von Erik dem Flinken, Olaf dem Starken und Baleog dem Schrecklichen. Die drei Wikinger müssen ihre Fähigkeiten kombinieren und gemeinsam Hunderte von Rätseln lösen, ihre Gegner bezwingen und eine gefährliche Reise zurück nach Hause antreten.

schlüpft ihr in die Rollen von Erik dem Flinken, Olaf dem Starken und Baleog dem Schrecklichen. Die drei Wikinger müssen ihre Fähigkeiten kombinieren und gemeinsam Hunderte von Rätseln lösen, ihre Gegner bezwingen und eine gefährliche Reise zurück nach Hause antreten. Rock N’ Roll Racing ist ein zerstörerisches Autorennerlebnis mit einer Reihe fallengespickter Rennstrecken, die in der neuen Version auf 384 Variationen erhöht wurden. Als Bonus gibt es neue Songs und neue Sprüche von Loudmouth Larry, zu denen ihr die Strecken verwüsten könnt.

ist ein zerstörerisches Autorennerlebnis mit einer Reihe fallengespickter Rennstrecken, die in der neuen Version auf 384 Variationen erhöht wurden. Als Bonus gibt es neue Songs und neue Sprüche von Loudmouth Larry, zu denen ihr die Strecken verwüsten könnt. Blackthorne dreht sich um die Geschichte von Kyle „Blackthorne“ Vlaros und einer immer stärker werdenden Schrotflinte. Mit dem Hauptcharakter muss der Spieler sich sein Schicksal erkämpfen, sich einen Weg durch eine futuristische Alienwelt in 2D bahnen und sich gegen die Mutantenmonster und Goblinhorden behaupten.

„Vor dreißig Jahren machte sich eine Handvoll Softwareentwickler in ihrem neu gegründeten Videospielstudio daran, die Art von Spielen zu programmieren, die sie selbst gern spielten. Zu ihren ersten Schöpfungen zählten The Lost Vikings, Rock N’ Roll Racing und Blackthorne. Schon in den Anfängen kristallisierten sich die Designprinzipien der Firma heraus, die später einmal Blizzard Entertainment heißen sollte“, so das Unternehmen im Zuge der Ankündigung.

Käufer der „Blizzard Arcade Collection“ werden zusätzlich belohnt. Die folgenden Boni sind laut PlayStation Store enthalten:

Extras für „Overwatch“: Der Marshal Jim Raynor aus „StarCraft“ wird mit dem Skin „Raynhardt“ für Reinhardt in das Spiel aufgenommen. Er hat eine Ladung an klassischen Lootboxen, goldenen Lootboxen (die ein legendäres Extra garantieren) sowie ein exklusives Icon und Spray für das 30. Jubiläum dabei.

Der Marshal Jim Raynor aus „StarCraft“ wird mit dem Skin „Raynhardt“ für Reinhardt in das Spiel aufgenommen. Er hat eine Ladung an klassischen Lootboxen, goldenen Lootboxen (die ein legendäres Extra garantieren) sowie ein exklusives Icon und Spray für das 30. Jubiläum dabei. Gegenstände für „Diablo 3“: Der Dunkle Wanderer aus „Diablo“ kommt mit einem Transmogrifikationsset, Flügeln, einem Gefährten und einem Porträt.

Passend zur Ankündigung und Veröffentlichung der „Blizzard Arcade Collection“ seht ihr nachfolgend einen Trailer:

