Diablo 4: Blizzard enthüllt die Jägerin als vierte Charakterklasse – Trailer

Blizzard Entertainment hat eine weitere Klasse für das Action-Rollenspiel "Diablo 4" angekündigt. Demnach können sich die Spieler auch mit der Jägerin in die Schlachten gegen die Diener der Hölle und des Himmels stürzen.

Die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment haben die BlizzConline genutzt, um auch Neuigkeiten zu dem kommenden Action-Rollenspiel „Diablo 4“ zu enthüllen. Mit der Jägerin wurde eine weitere Charakterklasse vorgestellt, die den Spielern zur Verfügung stehen wird. Somit wurden bisher vier Charakterklassen bestätigt, nachdem der Barbar, die Zauberin und der Druide schon länger bekannt sind.

Eine weitere Klasse

Von offizieller Seite heißt es zur Jägerin: „Die Jägerin ist eine anpassungsfähige, bewegliche Kämpferin, die sich auf Nah- oder Fernkampf spezialisieren kann. Sie kann jeden Feind mit ihren magisch verstärkten Waffen in die Knie zwingen, mächtige Komboangriffe ausführen und ihr Arsenal an tödlichen Giften und Schattenmagie einsetzen, um Dämonen gnadenlos zu vernichten.“

Allerdings hat Blizzard Entertainment noch keinen konkreten Erscheinungstermin für „Diablo 4“ bekanntgegeben. Es wurde lediglich bestätigt, dass man nicht mehr in diesem Jahr mit einer Veröffentlichung rechnen sollte. Zudem erscheint der Titel sowohl für nicht näher genannte Konsolen als auch den PC.

Mit „Diablo 4“ wollen die Entwickler wieder einen düstereren Ableger erschaffen, der in eine Kerbe mit „Diablo 2“ schlagen wird. Somit kann man einen tiefen Einblick in den Okkultismus erwarten, wobei spielerisch einige Neuigkeiten versprochen werden. Unter anderem sollen erstmals Reittiere ins Spiel kommen, die einem eine schnellere Reise durch die weitläufigeren Gebiete ermöglichen werden. Selbstverständlich möchte man auch den Wurzeln der Reihe treu bleiben und überaus anpassbare Charaktere bieten, die man nach eigenen Wünschen mit Talenten und Fähigkeiten, Rüstungen, Waffen und weiteren Anpassungsmöglichkeiten individualisieren kann.

Damit man schon einmal einen Eindruck von der Jägerin erhält, haben die Entwickler sowohl einen offiziellen Trailer als auch erste Screenshots veröffentlicht. Des Weiteren wurde ein Video bereitgestellt, das verrät, was in Zukunft bezüglich „Diablo 4“ zu erwarten sein wird. Weitere Nachrichten zu „Diablo 4“ kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken. Hier sind erstmal die neuen Videos und Bilder:

