PS5: Dieses Features wünschen wir uns

Die Playstation 5 erschien am 19. November 2020 in Deutschland. Wer Anfang 2021 eine Konsole im Regal stehen hat, darf sich angesichts der anhaltenden Lieferprobleme glücklich schätzen. So gut die Next-Generation-Plattform in vielen Belangen sein mag, so gibt es aber auch immer wieder Kinderkrankheiten und fehlende Funktionen. In diesem Artikel haben wir einige Features und Ergänzungen zusammengestellt, die wir uns in den kommenden Monaten und Jahren noch für die Playstation 5 wünschen.

Ordner für das Hauptmenü

Pile of Shame, Indies, Multiplayer-Games – Habt ihr eure Spiele auf der Playstation 4 auch gerne in Ordnern sortiert? Tja, das geht auf Playstation 5 aktuell noch nicht. Es gibt keine Ordner-Funktionen und auch sonst ist das System derzeit eher für die kleine Spielesammlung ausgelegt als für ein gewaltiges Backlog. Da das Ordner-Feature allerdings bereits auf der PS4 verfügbar wird, wird es wohl auch irgendwann seinen Weg auf die Playstation 5 finden.

Angepasste Trophäen-Funktionen

Trophäen sind ja für viele ein echter Grund, bei Spielen dran zu bleiben und das Letzte aus ihnen herauszuholen. Allerdings ist die Trophäen-Übersicht aktuell noch sehr versteckt. So müsst ihr zunächst euer Profil auswählen und erst danach gelangt ihr in die Übersicht. Wir würden uns wünschen, dass wir die Trophäen als Icon in das Control Center aufnehmen dürfen und so einen direkteren Weg zu unseren Erfolgen haben.

UND: Wie wäre es mit einer Option, bei der wir festlegen dürfen, bei welcher Art von Trophäe das System ein kurzes Video macht? Bronze-Trophäen hat ja jeder wie Sand am Meer, doch das erreichen von Platin ist etwas, das wir in Bild und Ton festhalten wollen würden.

Mehr optische Hinweise, ob wir gerade die PS4- oder PS5-Version spielen

Das Hin- und Herwechseln zwischen PS4- und PS5-Version ist aufgrund mangelnder Cross-Generation-Multiplayer-Modi immer wieder notwendig. Jedoch sind die Menüs alles andere als übersichtlich. Nur ein kleines Symbol neben dem Spieletitel zeigt an, ob ihr die PS4-Version besitzt und entsprechend umschalten könnt. Sobald ihr aber im Spioelmenü selbst seid, ist das nicht mehr zu erkennen.

Endlich 1440p-Support

Nachdem Sony bereits bekannt gab, dass man in naher Zukunft VRR (Variable Refresh Rate) unterstützen werde, so warten wir weiterhin auf den Support von 1440p. Okay, dieses Problem betrifft nur einen kleinen Teil der Spielerschaft. Trotzdem wäre es schon, wenn die Playstation 5 1440p nativ unterstützen und nicht einfach Full-HD wiedergeben würde.

Mehr ältere Spiele in Playstation Now

Die Playstation 5 ist ja dank Abwärtskompatibilität ideal, um das eigene Backlog abzuarbeiten. Und der Abo-Dienst Playstation Now ist inzwischen auch mit allerlei Highlights wie etwa „Call of Duty: Black Ops III“ oder „The Surge 2“ gespickt. Allerdings wünschen wir uns noch mehr Retro-Games. Holt doch endlich die alten Klassiker der ersten und zweiten Playstation-Generation rüber. Das würde das Gesamtpaket Playstation Now gekonnt abrunden.

Support von Bluetooth-Kopfhörern

Im Augenblick unterstützt die Playstation 5 lediglich kompatible Bluetooth-Headsets – vornehmlich von Sony selbst. Alle anderen Kopfhörer müsst ihr mit Workaround wie etwa Bluetooth-Dongles an den Start bringen. Das darf allerdings kein Dauerzustand sein. Viel zu groß ist die Anzahl hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer auf dem Markt und es kann schlicht nicht sein, dass Sony hier Druck ausübt, um die eigene Hardware an den Mann zu bringen.

Themes und Hintergründe

Okay, eigentlich sind diese Art der optischen Optionen lediglich Spielerei. Aber es war schon enorm nett, dass man noch auf der Playstation 4 animierte Themes und Hintergründe aktivieren konnte. Auf diese Weise fühlte man sich doch gleich zum Start der Konsole so richtig Zuhause und verpasste dem eigenen Startmenü einen eigenen Anstrich. Auch wenn Sony bislang noch keine Bestätigung für Themes veröffentlicht hat, so sind wir uns sicher, dass diese auf kurz oder lang kommen werden.

Mehr Multimedia-Apps

Verwendet ihr eure Konsole um beispielsweise Filme über Netflix zu streamen? Wenn ja, dann bietet die Playstation 5 aktuell noch eine überschaubare Anzahl an Apps – gerade in Vergleich zu Diensten wie dem Amazon Fire TV. Wir hoffen, dass in Zukunft noch weitere Services wie etwa waipu.tv oder die Mediatheken diverser Fernsehsender dazu kommen. Die Playstation 5 mag zwar einen Tick zu laut als dauerhaftes Multimedia-Device sein, aber zumindest die Auswahl sollte dennoch geboten sein. Auch hier erwarten wir, dass es bald eine größere Vielzahl an Apps geben wird.

Playstation-5-Spiele auf externer Festplatte speichern

Moderne Videospiele werden immer größer. Umso schwerer wiegt der knappe Speicherplatz der in der Playstation 5 verbauten SSD. Bei der großen Playstation 5 bleiben nach der Systeminstallation von den 825 Gigabyte lediglich rund 670 Gigabyte übrig. Spätestens sobald mehr exklusive PS5-Games auf dem Markt sind, wird es knapp.

Dass wir unsere PS5-Spiele nicht von einer externen Festplatte spielen können, akzeptieren wir aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede. Aber wir würden zumindest gerne unsere bereits installierten PS5-Titel auslagern. Das würde verhindern, dass wir Games zum Platzschaffen löschen und danach wieder neu herunterladen müssen. Gleiches gilt im übrigen auch für Spielstände, die wir ebenfalls gerne flexibler handhaben wollen würden.

Und jetzt seid ihr dran: Habt ihr eine Playstation 5 ergattert oder seid ihr noch auf der Jagd? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare und vielleicht werden diese ja irgendwann wahr. Schließlich steht die Playstation 5 erst am Anfang ihrer Lebenszeit. Wir sind uns sicher, dass Sony in Zukunft noch einige Funktionen nachrüsten wird.

