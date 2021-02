Diablo 2 Resurrected: Das sagen die Entwickler zu einer möglichen Crossplay-Unterstützung

Könnte "Diablo 2 Resurrected" auf kurz oder lang mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen werden? In einem aktuellen Statement bezogen die Entwickler von Blizzard Entertainment Stellung zu diesem Thema.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint 2021.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen und Monate wurde „Diablo 2 Resurrected“ vor wenigen Tagen endlich offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler von Blizzard Entertainment mit der Neuauflage keineswegs das Ziel, den Kult-Klassiker aus dem Jahr 2000 zu ersetzen. Stattdessen möchte man das Action-Rollenspiel einem ganz neuen Publikum näherbringen und dem Fantasy-Abenteuer den Weg in die Moderne ebnen. Da immer mehr Titel auf eine Crossplay-Unterstützung setzen, stellte sich vielen natürlich die Frage, ob selbiges auch für „Diablo 2: Resurrected“ gelten könnte.

Kein plattformübergreifendes Spielen zum Launch

In einem kurzen Statement nahm sich Blizzard Entertainments Rod Fergusson dieses Themas an und versicherte, dass wir es beim Crossplay mit einem Feature zu tun haben, an dem die Entwickler definitiv großes Interesse haben. Zum Launch von „Diablo 2 Resurrected“ wird die Crossplay-Unterstützung zwar noch nicht zur Verfügung stehen, könnte allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden. Auch wenn diesbezüglich noch nichts spruchreif sei, wie Fergussson ausführte.

„Das ist etwas, das wir uns als Teil der Betrachtung der Cross-Progression angesehen haben. Die Cross-Progression war der deutlichste Hinweis darauf, was wir tun sollten. Und so ist Cross-Play etwas, das wir uns weiterhin ansehen. Aber es ist nichts, das zum Launch enthalten sein wird“, heißt es zur möglichen Crossplay-Unterstützung.

„Diablo 2: Resurrected“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch.

