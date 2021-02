Starfeld: Release ursprünglich für 2021 angesetzt?

Nach wie vor ist unklar, wann das Rollenspiel "Starfield" veröffentlicht werden soll. Laut einem Insider peilten die Entwickler der Bethesda Game Studios ursprünglich einen Release in diesem Jahr an. Aufgrund der COVID-19-Krise sei jedoch unklar, ob es wirklich dazu kommen wird.

Erscheint "Starfield" noch 2021?

Auf der E3 im Jahr 2018 kündigten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks mit „The Elder Scrolls VI“ und „Starfield“ gleich zwei große Rollenspiele an.

Während bei „The Elder Scrolls VI“ schnell klar gestellt wurde, dass das Projekt noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird, wurde „Starfield“ in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen Release im Jahr 2021 oder 2022 in Verbindung gebracht. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt in diesen Tagen der Insider „NateDrake“, der laut eigenen Angaben mehr wissen möchte.

Eine COVID-19-bedingte Verschiebung?

Ohne näher auf seine Quellen einzugehen, berichtet „NateDrake“, dass „Starfield“ ursprünglich für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen war. Ob das Science-Fiction-Rollenspiel in der Tat noch 2021 erscheinen wird, bleibt laut dem Insider allerdings abzuwarten. So sei denkbar, dass der COVID-19-bedingte Umzug in das Home-Office auch bei „Starfield“ für entsprechende Verzögerungen gesorgt und eine Verschiebung auf das Jahr 2022 nach sich gezogen haben könnte.

„Es wurden die starke Hoffnung und der Wunsch gehegt, Starfield noch in diesem Jahr zu veröffentlichen“, so „NateDrake“. „Niemand weiß, wie groß die COVID-Auswirkungen auf den Titel sind. Aber vor einigen Monaten war 2021 das ausgerufene Ziel für die Veröffentlichung. Ich sage nicht, dass es zu 100 Prozent sicher passieren wird, doch Ende des vergangenen Jahres hörte ich, dass es das Ziel war, in diesem Jahr zu starten. Aber es ist ein Bethesda-Spiel und es können Verzögerungen oder Probleme auftreten, die die Veröffentlichung verhindern.“

Microsoft und Bethesda Softworks wollten die Angaben des Industrie-Insiders bisher nicht kommentieren. Daher steht auch weiterhin die Frage im Raum, wann und für welche Plattformen „Starfield“ im Endeffekt erscheint. Schließlich bleibt aufgrund der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft abzuwarten, ob die PlayStation-Plattformen überhaupt noch mit „Starfield“ versorgt werden.

Möglicherweise erfahren wir diesbezüglich im März mehr.

